Сегодня в Липецке: знаменитые страшилки, липецкие мужчины – не скряги, но 8 марта рассчитывают уложиться в 3 тысячи

Нас ждут интересные спектакли, концерты к Международному женскому дню и вопрос о крепостном праве.

Днём в Липецке от +1 до +3 градусов, небольшие снег и мокрый снег.









- ул. Фрунзе, 32, 34.









- ул. Учительская.









В 19:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская. 28) покажут спектакль «Сказки от Кости, Вени и Лени» (12+).









О переломных событиях российской истории расскажут научные сотрудники музея Евгений Черных и Зинаида Клокова.









Император-освободитель





Как известно, основное достижение Александра II – отмена крепостного права. Сейчас его предлагают вернуть, в частности ограничив возможность увольнения с работы одним Юрьевым днём в конце года по аналогии с вековым опытом предков, живших исключительно традиционными ценностями. Кстати, в крепостном праве были и свои плюсы, главный – стабильность.

В 16:30 в детской школе искусств №2 им. В. М.Лутова (ул. Волгоградская, 8) начнётся концерт воспитанников «Симфония женственности» (6+).









Половина липецких мужчин (50%) рассчитывает при покупке подарка любимой на 8 марта уложиться в 3 тысячи рублей, показал опрос Авито.













В ролях: Александр Метёлкин, Никита Кологривый, Валентина Ляпина.





В ролях: Гарик Харламов, Мария Аронова, Лариса Гузеева, Владимир Епифанцев.









«К себе нежно». Россия, 2026. Мелодрама. Режиссёр Иван Китаев (12+).

В ролях: Карина Разумовская, Ольга Медынич, Артём Ткаченко, Ольга Артемьева.









С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:- ул. Гагарина, 1, 3, 5, 7, 9;- ул. Ленина, 39а, 43а, 45, 47, 49;- ул. М.И. Неделина, 3а, 10;С 09:00 до 17:00 отключать электричество будут в Ссёлках:- ул. 1 Мая д. 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 28, 30;- ул. Гагарина;- ул. Грибная, 4, 44;- ул. Космонавтов;- ул. Ленина;- ул. Набережная;- ул. Советская;Чтобы избежать заторов специально придумали приложение, которое остаётся верным спутником автомобилиста в течение дня.В 19:01 в культурном пространстве «Прачечная» (пл. Заводская, 9 к2) пройдёт знаменитый спектакль Театра Под Деревом «Страшилки у костра» (12+).Леший. Домовой. Русалки. Баенник.Старинные предания и былички, от которых по коже идут мурашки даже у тех, кто давно не верит в нечисть. Представление у настоящего кострового круга: деревянные скамейки, живое присутствие, густая атмосфера.Никакой дистанции - только вы и история. Режиссёр Анастасия Соколова.Постановка по мотивам сказок Константина Арбенина, Вени Д’ркина и Леонида Енгибарова. Сказки не совсем обычные. Зло в них победить нельзя, оно было и будет, и хорошо, значит у человека всегда есть возможность становиться больше, чем он есть. А добру и не стоит долго почивать на лаврах. Режиссер — Борис БужорВ 15:00 в Липецком краеведческом музее (ул. Ленина, 25) состоится публичная лекция «Великие реформы Александра II»В 12:00 в Детской школе искусств №12 (ул. Ангарская, 4) откроется работ учащихся художественного отделения, посвященная Международному женскому днюВ 18:00 в Детской музыкальной школе №5 (ул. Гагарина, 101, корп. 2) пройдёт выступление учеников и преподавателей «Первое дыхание весны»25% респондентов готовы выложить от 3 до 5 тысяч; 17% – от 5 до 10 тысяч. Гулять «на все деньги» т.е. на сумму больше 10 тыс. рублей согласны только 10% представителей «благородного и великодушного» пола.Как обычно, по четвергам знакомим вас с наиболее интересными новинками кино, которые как раз выходят на экраны в этот день.Россия, 2026. Семейное фэнтези. Режиссёр Александр АмировСняв проклятие Кощея, Иван Царевич и Василиса готовятся к долгожданной свадьбе. Но прямо во время церемонии пробуждается древнее зло, которое похищает невесту. И вновь – иди, Ваня, в волшебное Тмутараканское царство, спасай невесту.Россия, 2026. Комедия. Режиссёр Аскар УзабаевВ жизнь Виктора Суслова неожиданно возвращается брат-близнец Тоха. Его появление нарушает привычный порядок в семье и становится причиной новых конфликтов и перемен.Надя — успешный отоларинголог-хирург, но к своим 40 годам она вдруг поняла, что совсем ничего не знает о себе. Каждый день на работе она исследует органы чувств пациентов, но свои чувства разучилась слышать. Наде нужны перемены, чтобы увидеть, что в мире на самом деле много любви. И в её жизни возникают шесть «уроков нежности», каждый из которых поможет ей снова обрести себя, свой собственный голос и свою новую надежду.