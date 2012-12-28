В районе Опытной Станции, Ссёлках и в Жёлтых Песках отключат холодную воду

Из-за ремонтных работ на сетях 4 июня без холодной воды временно останутся часть центра Липецка, 27 микрорайон, район Опытной Станции, Ссёлки и Жёлтые Пески, сообщили в «РВК-Липецк». Работы будут проводиться по адресам: улица Неделина, улица 8 Марта, улица Загородная, 7, улица Раздольная, 29, улица Стаханова, 48, улица Космонавтов, 21, улица Советская, 63 (Сселки).

С 10:00 холодную воду отключат в домах №№ 3а, 10 по улице Неделина, №№ 81, 85а по улице Фрунзе, 26а, 28, 30, 32, 32а, 34 по улице 8 Марта, № 68 по улице Советской, №№ 9а, 11, 13 по улице Хорошавина, №№ 44, 46, 48, 48а, 50 по улице Стаханова, №№ 9, 11, 11а, 13 по улице Белана, №№ 21, 23 по улице Космонавтов, в Ссёлках - № 2 по улице Ракитной, № вл.2 по улице 300-летия Флота России, № 17 по улице Палисадной, также в селе Жёлтые Пески.В это время также не будет холодной воды в частном секторе:- в Липецке: у жителей улиц Загородной, Новотепличной, Пришвина, Ягодной, Раздольной, Новой, Вольной, Просторной, Ясной, Утренней, Отрадной, Лучистой, Совхозной, переулков Рылеева, Макаренко, Пестеля;- в Ссёлках: у жителей улиц Апраксина, Мартынова, Борковского, Сенявиных, Высоцкого, Гагарина, Жемчужной, Заповедной, Знаменской, Мазурука, Изобильной, Кипарисовой, Кирова, Комарова, Космонавтов, Краеведческой, Ленина, Лесной, Листопадной, Лютиковой, Кольцова, Набережной, Покровской, Поэтической, Провинциальной, Пушкина, Пшеничной, Ракитной, Сибирской, Советской, Сокольской, Учительской, Хрустальной, Цветаевой, 1 Мая, переулков Благодарного, Краснозоренского, Лазурного.Подвоз воды будет организован к дому № 81 по улице Фрунзе, также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.4 июня плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в доме № 16 в Виноградном переулке, в садоводчестве «Строитель».