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У 53-летнего мужчины в стеклянных банках нашли 192,6 грамма марихуаны: он получил 3,5 года условно
Происшествия
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сегодня, 16:52
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У 53-летнего мужчины в стеклянных банках нашли 192,6 грамма марихуаны: он получил 3,5 года условно
Коноплю он собрал в селе Путятино.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, прошлой осенью в селе Путятино мужчина собрал части дикорастущей конопли. Часть марихуаны он успел употребить, а оставшиеся 192,6 грамма хранил в стеклянных банках.
В суде мужчина признал вину и раскаялся. Он также активно содействовал следствию, имеет на иждивении малолетнего ребенка и престарелую мать, и является ветераном боевых действий. Все эти обстоятельства смягчили приговор.
Фото пресс-службы УМВД России по Липецкой области
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