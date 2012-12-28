У 53-летнего мужчины в стеклянных банках нашли 192,6 грамма марихуаны: он получил 3,5 года условно

Коноплю он собрал в селе Путятино.

Липецкий районный суд в селе Доброе приговорил 53-летнего мужчину к 3,5 года условного срока с испытательным сроком в 3 года за незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере (по части второй статьи 228 УК РФ).Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, прошлой осенью в селе Путятино мужчина собрал части дикорастущей конопли. Часть марихуаны он успел употребить, а оставшиеся 192,6 грамма хранил в стеклянных банках.В суде мужчина признал вину и раскаялся. Он также активно содействовал следствию, имеет на иждивении малолетнего ребенка и престарелую мать, и является ветераном боевых действий. Все эти обстоятельства смягчили приговор.