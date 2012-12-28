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Происшествия
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сегодня, 15:54
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Набережную в Красном разломали вандалы
Полиция ищет дикарей.
«С глубоким сожалением вынужден констатировать акты вандализма, произошедшие на набережной – месте, которое было создано для отдыха и прогулок всех жителей округа. К сожалению, сейчас мы наблюдаем сломанную изгородь, поврежденные лавочки и раскиданный мусор», — сообщил глава района.
Набережная пруда в Красном благоустроена в 2023 году по программе «Комплексное развитие сельских территорий» за 6,7 млн рублей.
Как сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области, полиция проводит проверку фактов из публикации главы округа.
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