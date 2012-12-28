Набережную в Красном разломали вандалы

Полиция ищет дикарей.

Глава Краснинского округа Сергей Поляков сообщил в социальных сетях об акте вандализма — на набережной Красного разломаны изгородь и лавочки.«С глубоким сожалением вынужден констатировать акты вандализма, произошедшие на набережной – месте, которое было создано для отдыха и прогулок всех жителей округа. К сожалению, сейчас мы наблюдаем сломанную изгородь, поврежденные лавочки и раскиданный мусор», — сообщил глава района.Набережная пруда в Красном благоустроена в 2023 году по программе «Комплексное развитие сельских территорий» за 6,7 млн рублей.Как сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области, полиция проводит проверку фактов из публикации главы округа.