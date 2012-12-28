80-летняя пенсионерка оказалась взаперти из-за снежной лавины

На помощь пожилой женщине пришли спасатели.

В деревне Половнёво Краснинского округа сегодня вызволяли из снежного плена пенсионерку. 80-летняя женщина оказалась заблокирована в собственном доме.— Пенсионерка не смогла выйти из своего дома из-за схода снега с крыши. Дежурная смена пожарной части №26 села Щербаково оперативно прибыла на место и отчистила выход из дома. С женщиной всё хорошо, — рассказали GOROD48 в УГПСС Липецкой области.