Сегодня в Липецке: новое прочтение истории, липчане переходят от фальшивок к настоящим деньгам
50 минут назад
Пересчёт пенсии едва не обошёлся 84-летнему лебедянцу в 3 150 000 рублей
Две жертвы мошенников чудом сохранили свои деньги.
84-летнего пенсионера из Лебедяни едва не обманули под предлогом пересчёта пенсии. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, пенсионер целую неделю общался в Telegram с «сотрудниками» разных ведомств.
Сначала мужчину убедили подать заявку на перерасчет пенсии. Потом напугали тем, что его персональные данные похитили и теперь деньги пытаются отправить на нужды ВСУ. Чтобы этого избежать, пенсионер снял со счетов все свои сбережения — 3 150 000 рублей — и решил перевести их по указанным реквизитам. Но его остановили сотрудники банка: они заподозрили неладное и сообщили в полицию.
А 18-летняя жительница Доброго решила «уберечь родителей от уголовного преследования за поддержку ВСУ» и оформила кредит на полмиллиона рублей на имя матери. Снять деньги и передать их мошенникам девушка собиралась ночью, но родители проснулись и предотвратили ошибку.
