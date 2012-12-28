Все новости
12-я крыша рухнула под тяжестью снега и наледи в Липецкой области
Происшествия
Липчанин порезал два колеса на машине соседки
Происшествия
«Водитель при входе послал на три буквы»
Общество
Липчанин-колясочник не может попасть в поликлинику из-за заснеженного двора
Общество
Спуски в подземный переход у Центрального рынка ремонтировать не будут
Общество
В Липецкой области будет день без дождя, но с туманом
Погода в Липецке
Четыре человека пострадали в столкновении на дороге Липецк-Чаплыгин
Происшествия
Неразделённая любовь довела 39-летнюю липчанку до реанимации
Происшествия
Сегодня в Липецке: новое прочтение истории, липчане переходят от фальшивок к настоящим деньгам
Общество
21-летний липчанин заплатил за интим-услуги 160 000 рублей
Происшествия
Липчане из-за закрытого неба Катара остались в Таиланде
Общество
Неразделённая любовь довела 39-летнюю липчанку до реанимации
Происшествия
Отравленные матерью мальчики остаются под наблюдением врачей
Происшествия
Коммунальные службы чистят городские каналы для пропуска талых вод
Общество
Липецким перевозчикам выписали штрафов на 119 000 рублей
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Общество
На улице Семашко порвало теплотрассу
Общество
Двое малолеток уговорили 17-летнего парня украсть питбайк
Происшествия
43-летний мужчина пошёл на грабёж из-за бутылки водки
Происшествия
Пересчёт пенсии едва не обошёлся 84-летнему лебедянцу в 3 150 000 рублей
Происшествия
Происшествия
377
50 минут назад
1

Пересчёт пенсии едва не обошёлся 84-летнему лебедянцу в 3 150 000 рублей

Две жертвы мошенников чудом сохранили свои деньги.

За неделю мошенники выманили у жителей Липецкой области около 17 миллионов рублей. А два человека чудом сохранили свои деньги.

84-летнего пенсионера из Лебедяни едва не обманули под предлогом пересчёта пенсии. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, пенсионер целую неделю общался в Telegram с «сотрудниками» разных ведомств.

Сначала мужчину убедили подать заявку на перерасчет пенсии. Потом напугали тем, что его персональные данные похитили и теперь деньги пытаются отправить на нужды ВСУ. Чтобы этого избежать, пенсионер снял со счетов все свои сбережения — 3 150 000 рублей — и решил перевести их по указанным реквизитам. Но его остановили сотрудники банка: они заподозрили неладное и сообщили в полицию.

А 18-летняя жительница Доброго решила «уберечь родителей от уголовного преследования за поддержку ВСУ» и оформила кредит на полмиллиона рублей на имя матери. Снять деньги и передать их мошенникам девушка собиралась ночью, но родители проснулись и предотвратили ошибку.
мошенничество
0
2
1
1
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Людмила
11 минут назад
Сама чуть не повелась на перерасчёт пенсии! Отрезвила настойчивость мошенницы, которая согласилась повисеть на трубке, пока я буду искать страховое свидетельство. Послала... Вопрос: нередко звонят из сети "Пятёрочка", после посещения магазина, с просьбой оценить качество работы. Это тоже развод?! Кто знает?
Ответить
