В Липецкой области до +5
Циклон также принесет небольшие мокрый снег с дождем.
Среднесуточные температуры составят около нуля градусов, что на 4-6 градусов выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, местами снег, мокрый снег и дождь, ночью местами туман, гололед, налипание мокрого снега. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью будет от 0 до -5, днем – от 0 до +5.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие снег, мокрый снег и дождь, туман, днем без существенных осадков. Температура ночью будет от 0 до -2 градусов, днем – от +1 до +3 градусов.
День 1 марта стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2011 году – 26 градусов мороза.
