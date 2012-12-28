В Липецкой области до +5

Циклон также принесет небольшие мокрый снег с дождем.

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием североатлантического циклона – при прохождении его атмосферных фронтов местами пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами будут туман, гололед и налипание мокрого снега.Среднесуточные температуры составят около нуля градусов, что на 4-6 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, местами снег, мокрый снег и дождь, ночью местами туман, гололед, налипание мокрого снега. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью будет от 0 до -5, днем – от 0 до +5.В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие снег, мокрый снег и дождь, туман, днем без существенных осадков. Температура ночью будет от 0 до -2 градусов, днем – от +1 до +3 градусов.День 1 марта стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2011 году – 26 градусов мороза.