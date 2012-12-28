Все новости
Липчанка пыталась убить себя и своих детей
Происшествия
«Sex shop» VS «БулоШная»
Общество
Ещё одного охранника из Волово осудили за поддельное медзаключение
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Жительнице ближнего зарубежья в Липецке грозит пожизненное лишение свободы
Происшествия
Рыбак провалился утром под лед у «Метро»
Происшествия
В Липецкой области становится все теплее
Погода в Липецке
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Липецкая вечЁрка: что благоустроят в Липецке, 10-я рухнувшая крыша и потерявшийся автобус
Общество
Утро в Липецкой области началось с красного уровня угрозы БПЛА
Происшествия
Студентка из Грязей перечислила мошенникам почти полмиллиона рублей
Происшествия
Рыбак провалился утром под лед у «Метро»
Происшествия
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Жительнице ближнего зарубежья в Липецке грозит пожизненное лишение свободы
Происшествия
Красный переключился на жёлтый
Происшествия
Утро в Липецкой области началось с красного уровня угрозы БПЛА
Происшествия
Небо снова чистое
Происшествия
В Липецкой области до +5
Погода в Липецке
На улице Космонавтов отключат холодную воду
Общество
Выходные в Липецке: юбилейный концерт маэстро и весенний дресс-код – цветы и бутоньерки в волосах
Общество
Погода в Липецке
270
46 минут назад

В Липецкой области до +5

Циклон также принесет небольшие мокрый снег с дождем.

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием североатлантического циклона – при прохождении его атмосферных фронтов местами пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами будут туман, гололед и налипание мокрого снега.

Среднесуточные температуры составят около нуля градусов, что на 4-6 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, местами снег, мокрый снег и дождь, ночью местами туман, гололед, налипание мокрого снега. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью будет от 0 до -5, днем – от 0 до +5.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие снег, мокрый снег и дождь, туман, днем без существенных осадков. Температура ночью будет от 0 до -2 градусов, днем – от +1 до +3 градусов.

День 1 марта стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2011 году – 26 градусов мороза.
