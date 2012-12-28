Липчан предупреждают о новом способе мошенничества — через бесплатные электронные книги

Внутри могут оказаться вирусные файлы.

Липчан предупреждают о новом виде мошенничества: вирусные файлы маскируют под бесплатные электронные книги.«Мошенники все чаще рассылают файлы с вирусами в социальных сетях и мессенджерах, чтобы похитить деньги пользователей. Они маскируют их под «полезные» — например, бесплатные электронные книги. Если человек скачает и откроет такой файл, то преступники получат полный дистанционный контроль над его устройством: смогут читать входящие смс, видеть, кто звонил человеку, и управлять любыми функциями телефона», – сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России.Липчан призывают не переходить по ссылкам от незнакомцев и не открывать подозрительные файлы. Среди других советов – установить на телефоне антивирус и регулярно его обновлять.