Липчан предупреждают о новом способе мошенничества — через бесплатные электронные книги
Внутри могут оказаться вирусные файлы.
«Мошенники все чаще рассылают файлы с вирусами в социальных сетях и мессенджерах, чтобы похитить деньги пользователей. Они маскируют их под «полезные» — например, бесплатные электронные книги. Если человек скачает и откроет такой файл, то преступники получат полный дистанционный контроль над его устройством: смогут читать входящие смс, видеть, кто звонил человеку, и управлять любыми функциями телефона», – сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России.
Липчан призывают не переходить по ссылкам от незнакомцев и не открывать подозрительные файлы. Среди других советов – установить на телефоне антивирус и регулярно его обновлять.
