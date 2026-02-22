Зима в парке Победы сожжена

На проводы пришли тысячи жителей новых микрорайонов.

Чучело зимы было сожжено в парке победы только что. Очевидцами эффектного файер-шоу стали тысячи липчан, пришедшие на проводы студёного времени года.









Зима горела разноцветным пламенем, вызывая восторги у публики. Спустя несколько минут от чучела осталась лишь зола.Масленницу сегодня жгли во всех парках Липецка.