Общество
сегодня, 15:17
Зима в парке Победы сожжена

На проводы пришли тысячи жителей новых микрорайонов.

Чучело зимы было сожжено в парке победы только что. Очевидцами эффектного файер-шоу стали тысячи липчан, пришедшие на проводы студёного времени года.

Зима горела разноцветным пламенем, вызывая восторги у публики. Спустя несколько минут от чучела осталась лишь зола.

Масленницу сегодня жгли во всех парках Липецка.
Проводы зимы
Масленница
Комментарии (4)

Анна
9 минут назад
Народу в парке что то меньше было, чем обычно, да и столб никто не покорил.
Правда
32 минуты назад
А шо,халява,это Вам не снег чистить.
не-а че
38 минут назад
Про снег никто и не вспомнил... Хлеба и зрелищ, скандировала толпа.
Житель
20 минут назад
Полностью согласен, больше добавить не чего!
