Ельчанин продал дом и автомобиль, а всю выручку вместе со сбережениями перевёл мошенникам
Происшествия
«Вали давай!» — зиме сказали. А снег подумал, что ему
Неделя 48
Зима в парке Победы сожжена
Общество
Ночь липчане провели под жёлтым уровнем воздушной опасности
Происшествия
Дешевая соль в Липецке пользуется повышенной популярностью — ею посыпают скользкие дороги и ступеньки
Общество
Отчаянные попытки покорить масленичный столб
Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Масленица в парке Победы прошла в шашлычном смоге
Общество
В Липецкой области до -5
Погода в Липецке
Погода в Липецке
154
сегодня, 17:00

В Липецкой области до -5

23 февраля Липецкая область будет находиться под влиянием Европейского антициклона, существенных осадков не ожидается. 24 и 25 февраля начнет сказываться влияние очередного Атлантического циклона, пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега.

Среднесуточные температуры составят: 1-5 градусов мороза, что на 1-6 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег. Ветер южный, 7-12 м/сек. Температура ночью будет от -5 до -10, днем – от 0 до -5.

В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от -7 до -9 градусов, днем – от -1 до -3 градусов.

День 23 февраля стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1945 году – 32 градусов мороза.
Погода
