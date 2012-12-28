В Липецкой области до -5

23 февраля Липецкая область будет находиться под влиянием Европейского антициклона, существенных осадков не ожидается. 24 и 25 февраля начнет сказываться влияние очередного Атлантического циклона, пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега.

Среднесуточные температуры составят: 1-5 градусов мороза, что на 1-6 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег. Ветер южный, 7-12 м/сек. Температура ночью будет от -5 до -10, днем – от 0 до -5.В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от -7 до -9 градусов, днем – от -1 до -3 градусов.День 23 февраля стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1945 году – 32 градусов мороза.