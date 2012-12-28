В России
Автомобиль с туристами провалился под лед на Байкале
Во время поездки с туристами УАЗ ушел под лед. В машине был водитель - 44-летний местный житель и группа туристов из Китая - восемь человек. Один турист спасся. Автомобиль попал в ледовый разлом шириной три метра. Глубина в месте происшествия составляет 18 метров. Водолазы 21 февраля подняли со дна тела погибших.
Консульство КНР в Иркутске уведомили о происшествии. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность)".
Ледовая переправа на остров Ольхон на Байкале не открыта, выезд на лед запрещен. По словам губернатора, официальная ледовая дорога на Байкале сейчас закрыта. "Ее создают от местности Куркут на материке до берега Ольхона. На сегодняшний день дорога не открыта из-за состояния льда. В местности Иркутская Губа на Ольхоне обнаружена большая трещина, в соседней бухте есть вопросы к состоянию льда. В ближайшие дни комиссия еще раз осмотрит дорогу и примет решение по ее открытию", - сообщил Кобзев.
Водителем автомобиля был местный житель 1981 года рождения, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. В молодости он имел судимость по статье 161 УК РФ (грабеж). Туристы не оформляли экскурсию через туроператоров, а договаривались о поездке напрямую с местным жителем. Перевозчик туристов не был официально зарегистрирован.
В Иркутской области после трагедии проведут совещание с ответственными за туризм.
