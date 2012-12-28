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Деньги детей участника СВО ушли мошенникам: их удалось взыскать с дропперов с процентами
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Происшествия
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сегодня, 13:13
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Деньги детей участника СВО ушли мошенникам: их удалось взыскать с дропперов с процентами
Владельцы счетов из Алтайского края, Томской и Кемеровской областей по решению суда должны вернуть вместо полутора миллиона — 2,1 миллиона рублей.
По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело по части четвёртой статьи 159 УК РФ, в ходе расследования которого полиция вышла на дропперов: владельцами банковских счетов, на которые были переведены деньги, оказались жители Алтайского края, Томской и Кемеровской областей.
Через суд с них взыскали не только суммы неосновательного обогащения, но и проценты за пользование чужими деньгами — всего 2,1 миллиона рублей.
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