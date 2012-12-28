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сегодня, 13:13
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Деньги детей участника СВО ушли мошенникам: их удалось взыскать с дропперов с процентами

Владельцы счетов из Алтайского края, Томской и Кемеровской областей по решению суда должны вернуть вместо полутора миллиона — 2,1 миллиона рублей.

В Липецкой области прокуратура защитила права детей участника специальной военной операции. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, cам мужчина погиб, но ещё при жизни перечислил на содержание детей более 1,5 миллиона рублей, которые их мать под влиянием мошенников сначала обналичила, а затем внесла на «безопасные счета».

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело по части четвёртой статьи 159 УК РФ, в ходе расследования которого полиция вышла на дропперов: владельцами банковских счетов, на которые были переведены деньги, оказались жители Алтайского края, Томской и Кемеровской областей.

Через суд с них взыскали не только суммы неосновательного обогащения, но и проценты за пользование чужими деньгами — всего 2,1 миллиона рублей.
мошенничество
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
ттт
31 минуту назад
так должны вернуть и вернули большая разница, как по мне людей отправивших деньги на "безлопастный счёт" надо лишать дееспособности и назначать опекуна.
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Бабка Первая
7 минут назад
Маме опекуна, детям опекунов, но вот сомневаюсь, что желающие стать опекунами стоят в очередь. И что они воспитают детей лучше.
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123
38 минут назад
Мало взыскать,надо еще получить.Будут по тысяче платить в месяц
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