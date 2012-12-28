18-летний липчанин получил семь лет колонии по делу о госизмене

За каждое выполненное задание на тот момент подросток получал деньги.

Липецкий областной суд в закрытом режиме рассмотрел уголовное дело в отношении 18-летнего липчанина, признанного виновным в совершении покушения на диверсию путем поджога транспортной инфраструктуры, приготовлении к незаконному изготовлению взрывного устройства, государственной измене в составе организованной группы из корыстной заинтересованности. Как сообщает объединенная пресс-службы судебной системы Липецкой области, парень получил 7 лет колонии общего режима со штрафом в 40 тысяч рублей.По данным следствия, в 2024 году на тот момент ещё несовершеннолетний личанин согласился сотрудничать с представителем украинских спецслужб, выполняя его поручения против интересов и безопасности России, передаваемые в мессенджере. За каждое выполненное задание подросток получал деньги.В суде парень полностью признал вину.