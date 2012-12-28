Госпитализированный из клуба ICON подросток сломал позвоночник во время исполнения сальто
18-летний липчанин получил семь лет колонии по делу о госизмене
За каждое выполненное задание на тот момент подросток получал деньги.
По данным следствия, в 2024 году на тот момент ещё несовершеннолетний личанин согласился сотрудничать с представителем украинских спецслужб, выполняя его поручения против интересов и безопасности России, передаваемые в мессенджере. За каждое выполненное задание подросток получал деньги.
В суде парень полностью признал вину.
