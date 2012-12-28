Спасатели вскрыли сарай и обнаружили тело 50-летнего мужчины

Близких мужчины насторожило его долгое отсутствие и они вызвали спасателей.

14 февраля в селе Боринское Липецкого округа спасатели вскрыли сарай и обнаружили в нем труп 50-летнего хозяина.«Обеспокоенные долгим отсутствием мужчины близкие вызвали дежурную смену аварийно-спасательного отряда Липецкой области. Спасатели аккуратно вскрыли дверь хозпостройки и за ней обнаружили бездыханное тело», — сообщает пресс-служба УГПСС Липецкой области.