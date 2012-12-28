Госпитализированный из клуба ICON подросток сломал позвоночник во время исполнения сальто
Бывший заместитель начальника отделения почтовой связи получила 2,5 года колонии за присвоение более двух миллионов
Происшествия
12:58
Спасатели вскрыли сарай и обнаружили тело 50-летнего мужчины
Близких мужчины насторожило его долгое отсутствие и они вызвали спасателей.
«Обеспокоенные долгим отсутствием мужчины близкие вызвали дежурную смену аварийно-спасательного отряда Липецкой области. Спасатели аккуратно вскрыли дверь хозпостройки и за ней обнаружили бездыханное тело», — сообщает пресс-служба УГПСС Липецкой области.
