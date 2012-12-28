245
сегодня, 16:14
В парках Липецка запустили бесплатный Wi-Fi от НЛМК
Новолипецкий металлургический комбинат запустил бесплатный Wi-Fi в городских парках. Высокоскоростная и безопасная сеть доступна в парках Победы и Металлургов, в Быхановом саду и Нижнем парке.
— С мобильным интернетом бывают перебои, поэтому беспроводная сеть Wi-Fi очень выручает. Я, например, слушаю подкасты и музыку во время прогулок по парку Победы. А еще я всегда остаюсь на связи — отвечаю на сообщения, переписываюсь с друзьями, пару раз даже вызывала такси, когда был ограничен мобильный интернет, — рассказала липчанка Елена Загорская.
В прошлом году липчане активно пользовались бесплатным Wi-Fi от НЛМК. Подключений к сети было зарегистрировано более 1 млн.