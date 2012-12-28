Матч «Металлурга» прерван из-за воздушной опасности
На матче присутствовал губернатор Игорь Артамонов и легенды отечественного футбола.
Счет к тому моменту не был открыт – 0:0, команды отправились в раздевалки. Зрителей попросили покинуть стадион, если красный уровень будет отменён в течение 2-х часов, матч смогут доиграть, но уже без зрителей.
Угроза БПЛА испортила большой футбольный праздник в Липецке. На игру пришли около 5 тысяч болельщиков, что стало новым рекордом посещаемости за последние годы. Символическую первую комбинацию в игре под аплодисменты трибун провели почетные гости – легенды отечественного футбола Ринат Дасаев, Евгений Ловчев, Дмитрий Ананко и Олег Сергеев. На стадион приехали губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, его первый зам. Александр Рябченко, председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков.
Команды покидают поле
