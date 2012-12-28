Спорт
Матч «Металлурга» прерван из-за воздушной опасности

На матче присутствовал губернатор Игорь Артамонов и легенды отечественного футбола.

На 31-й минуте матча липецких футболистов со «Спартаком» из Тамбова зрители услышали протяжный вой сирены, объявившей о красном уровне угрозы БПЛА, после чего главный судья Максим Суханов из Московской области дал свисток о прекращении матча.

Счет к тому моменту не был открыт – 0:0, команды отправились в раздевалки. Зрителей попросили покинуть стадион, если красный уровень будет отменён в течение 2-х часов, матч смогут доиграть, но уже без зрителей.

Угроза БПЛА испортила большой футбольный праздник в Липецке. На игру пришли около 5 тысяч болельщиков, что стало новым рекордом посещаемости за последние годы. Символическую первую комбинацию в игре под аплодисменты трибун провели почетные гости – легенды отечественного футбола Ринат Дасаев, Евгений Ловчев, Дмитрий Ананко и Олег Сергеев. На стадион приехали губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, его первый зам. Александр Рябченко, председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков.

Команды покидают поле

«Металлургу» в последнее время отчаянно не везёт. В прошлую субботу команда так и не сумела сыграть в Курске с «Авангардом» из-за угрозы атаки БПЛА.
Футбол
БПЛА
матч прерван
Комментарии (8)

19 минут назад
Команды по силе похожи. Ну а выграть с пенальти и дурак сможет. Ничего переживём. Просто тамбову повезло с судьёй ну и с пенальти тоже . Не расстраивайтесь липчане. Кутузов тоже уступил Москву. Но затем разбил всех .
Сергей Владимирович
сегодня, 12:41
Полное разочарование если так будет продолжаться вообще без футбола останемся
Ужас
сегодня, 10:42
Хватит рекламировать эту команду. Это не интересно
ГазМяс
сегодня, 09:58
Опять вратарь подвел
Ларь
сегодня, 00:40
На кого там ходить? Они играть не умеют.
Иван
сегодня, 16:05
Умеют и Прекрасно, Да вчера проиграли, но в Прошлый Раз Волну обыграли. У Волны одно Поражение, Как Раз от Липецкого Металлурга
Автозак
вчера, 22:13
Цирк Шапито))
Владимир
вчера, 20:58
Теперь точно на футбол никто ходить не будет, потому что это теперь так и будет.
