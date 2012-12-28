В Липецке поздравили 105-летнюю медсестру-ветерана Великой Отечественной войны

В преддверии Дня Победы вице-губернатор Ольга Белоглазова и министр здравоохранения Липецкой области Лилия Самошина поздравили с праздником ветерана Великой Отечественной войны, медицинскую сестру Софью Голынскую. В мае ей исполнится 106 лет.Как рассказала в своём официальном канале Лилия Самошина, Cофья Cемёновна Голынская окончила Воронежскую школу медицинских сестёр и работала в госпитале ещё в во время Советско-финской войны. В 21 год она ушла на фронт Великой Отечественной.С сентября 1942 по май 1945 года Софья Голынская прошла путь от Воронежской области до Австрии в составе 571-го отдельного медсанбата 61-й гвардейской стрелковой дивизии. Она служила на четырёх фронтах, участвовала в Сталинградской битве, освобождении Украины, Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии.Софья Голынская награждена двумя медалями «За боевые заслуги», орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени и другими государственными наградами.После Победы она ещё два года работала в госпитале в Румынии, а затем вернулась в Липецк, где работала в медсанчасти завода «Свободный Сокол», в хирургическом отделении, детской поликлинике, отделении физиотерапии.