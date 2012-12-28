Общество
1672
вчера, 15:34
6

В Липецке поздравили 105-летнюю медсестру-ветерана Великой Отечественной войны

Софья Голынская в составе медсанбата с сентября 1942 года по май 1945 года прошла путь от Воронежской области до Австрии.

В преддверии Дня Победы вице-губернатор Ольга Белоглазова и министр здравоохранения Липецкой области Лилия Самошина поздравили с праздником ветерана Великой Отечественной войны, медицинскую сестру Софью Голынскую. В мае ей исполнится 106 лет.

Как рассказала в своём официальном канале Лилия Самошина, Cофья Cемёновна Голынская окончила Воронежскую школу медицинских сестёр и работала в госпитале ещё в во время Советско-финской войны. В 21 год она ушла на фронт Великой Отечественной.

С сентября 1942 по май 1945 года Софья Голынская прошла путь от Воронежской области до Австрии в составе 571-го отдельного медсанбата 61-й гвардейской стрелковой дивизии. Она служила на четырёх фронтах, участвовала в Сталинградской битве, освобождении Украины, Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии.



Софья Голынская награждена двумя медалями «За боевые заслуги», орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени и другими государственными наградами.

После Победы она ещё два года работала в госпитале в Румынии, а затем вернулась в Липецк, где работала в медсанчасти завода «Свободный Сокол», в хирургическом отделении, детской поликлинике, отделении физиотерапии.
День Победы
73
2
10
49
1

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
вчера, 23:57
Как ВБД на Сев Кавказе скажу так,спасибо хоть вспомнили бабушку.Нас уже так не вспомнять.У партийцев сейчас другие задачи .Живите бабушка ещё 100 лет.Надеюсь Вам квартиру новую уже выдали.
Ответить
Гость
вчера, 23:03
Гордимся! Крепкого здоровья и всего самого наилучшего!
Ответить
Максим
вчера, 20:03
Низкий поклон!!!
Ответить
65+
вчера, 17:09
Сестричка с медсанбата возможно спасала моего деда он два раза был ранен под Воронежем потом третий тяжелое после взятия Харькова и похоронен на Украине Луганской области . Спасибо огромное !
Ответить
Молодец!
вчера, 17:05
Низкий поклон!
Ответить
Э
вчера, 15:49
Какая Красивая бабушка. СПАСИБО!!!
Ответить
