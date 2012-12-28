В Липецкой области станет прохладнее

Температура вернется к показателям нормы.

9 мая атмосферное давление в Липецкой области начнет расти, местами пройдут кратковременные дожди. 10 и 11 мая Липецкая область будет находиться на юго-западной периферии холодного скандинавского антициклона, перемещающегося на Поволжье. В зоне атмосферного фронта пройдут дожди, местами прогремят грозы.Среднесуточные температуры составят: 9 мая — 16 градусов тепла, что на 3 градуса выше нормы, 10 и 11 мая — 13-15 градусов тепла, что в пределах нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременные дожди. Ветер восточный, ночью 3-8 м/сек, днем усилится, до 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью составит от +9 до +14 градусов, днем – от +17 до +22.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью — от +10 до +12 градусов, днем – от +20 до +22.День 9 мая стал самым теплым в Липецке в 1967 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1952 году – 4 градуса мороза.