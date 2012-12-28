Экономика
Статистика: в Липецкой области дорожали куры и дешевели яйца

Куры приближаются к цене в 200 рублей, а вот яйца остаются не дешевле 100 рублей за десяток: покупка двух десятков яиц и килограммовой курицы будут сопоставимы. 

Куры и часть овощей дорожали в Липецкой области на прошлой неделе. Дешевели детские консервы – мясные, овощные, фруктово-ягодные. Заметно снизилась цена на огурцы. Липецкстат представил данные оценки индекса потребительских цен на товары, которые по итогам прошлой недели (с 28 апреля по 4 мая) подорожали, подешевели или остались на прежнем уровне.

На прошлой неделе в Липецкой области заметно подорожали куры (+1,2%). Росли в цене капуста (+2,95%), морковь (+2,62%), лук (+1,42%). Менее одного процента прибавили в цене говядина, рыба, творог, сыр, сахар, пшеничный хлеб, гречка. 

Самое сильное падение цены на прошлой неделе — у огурцов (-13,94%), их средняя стоимость оказалась 143 рубля за килограмм. Помидоры подешевели на 5,5%, картофель — на 2,41%. Снизились цены на все виды консервов для детского питания: мясные (-2,08%), овощные (-1,41%), фруктово-ягодные (-0,74%). Стали дешевле свинина, баранина, сливочное масло, пастеризованное молоко, сухие молочные смеси для детского питания, яйца, соль, ржаной хлеб, макаронные изделия. 

Не изменились цены на подсолнечное масло, маргарин, сметану, кефир, чай, муку, рис, пшено, водку. 

Из непродовольственных товаров подорожали детские и взрослые кроссовки, стиральный порошок, туалетная бумага. Цена на сигареты с фильтром увеличилась на 1,23%, стоимость одной пачки перешагнула порог в 200 рублей. Подешевели хозяйственное и туалетное мыло, шампунь, зубная паста и зубные щетки, сухие корма для животных. Недельная инфляция не затронула такие товары, как джинсы для школьников, мужские и детские футболки, мужские носки. 
Комментарии (3)

Дед
сегодня, 13:19
Интересно с какой интенсивностью цены начнут двигаться
Яма и дороги
сегодня, 09:43
Без мобильного интернета вас никто не читает.
ГОСТЬ53
сегодня, 05:13
Да и правда цены несопоставимы с зарплатой
