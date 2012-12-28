вчера, 20:26
Липецкая вечЁрка: раненый во время атаки БПЛА ребёнок, машина в раскопке и спасение из Каменного лога
Сегодня, 8 мая во время атаки БПЛА в Ельце был ранен 9-летний ребенок, автомобиль «Мазда» провалился в раскопку энергетиков, и спасатели вынесли из Каменного лога мужчину, который считался пропавшим.
К подобным сообщениям липчане уже начали привыкать, но сегодня губернатор Игорь Артамонов сообщил, что сбитый беспилотник в Ельце упал на частный дом. Взрывной волной выбило окно, осколками стекла ранило ребёнка, к счастью несильно. Врачи оказали ему помощь и оставили дома.
Неудивительно, что губернатор подписал изменения в указ от октября 2022 года, вводивший усиление охраны общественного порядка, запрещающий 9 мая проводить в Липецкой области митинги, шествия и демонстрации.
«На работу можно не ходить?» — решил найти что-то положительное в ситуации Стахановец.
«Можно, конечно. Только уволят», — ответил Алоизий.
«Я на даче блиндаж сделал. Похоже все праздники в блиндаже проведу», — поделился опытом А.
«Если не ошибаюсь, за сутки 5 раз. И где наша безопасность?» — спросил комментатор.
«Интернет отключили, чем не безопасность?» — ответил как же где?
Сегодня утром на улице Фрунзе автомобиль «Мазда» влетел в коммунальную раскопку и упал на бок.
В аварии пострадала 37-летняя женщина. После осмотра врачей ее отпустили домой.
Чуть позже стало известно, что 41-летний водитель был пьян. В отношении его составили протокол по административной статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения».
Траншею, в которую упал автомобиль, энергетики вырыли накануне, чтобы отремонтировать худой водопровод. Теперь вся их работа насмарку. Машина повредила трубу. Энергетикам придется чинить ее заново. Когда включат холодную воду и откроют движение, пока точно сказать никто не может. А машину из раскопки уже достали.
«Такое ощущение, что люди за рулем с закрытыми глазами ездят», — поделился впечатлениями Сосед.
«Где бетонные блоки по ходу движения? Тем более раскопка не на один день, сетку эту можно и не заметить, она сливается. Хорошего адвоката пострадавшей», — возмутился Гость.
«Я вчера там ехала, и все там прекрасно видно, просто, некоторым за рулем нужно просыпаться», — ответили Гостю.
Спасатели вынесли из Каменного Лога пострадавшего 52-летнего мужчину. Его обнаружил случайный прохожий и набрал 112. Липчанин был в розыске. Накануне он не пришел домой и родственники сегодня утром обратились в полицию.
Спасенного передали врачам, а полицейские теперь будут выяснять, как он оказался в логу.
Жара спала, хотя, лучше бы теплые деньки задержались на праздничные выходные. Завтра днем в Липецке, по прогнозам синоптиков, температура составит от +20 до +22 градусов.
И обратите внимание, в мэрии рассказали, что фонтаны в Липецке будут работать пять дней в неделю, с перерывами.
