Три строения сгорели в Липецкой области за минувшие сутки

Короткое замыкание в многоэтажке обошлось без последствий.

Утром 12 февраля в селе Чернава Измалковского округа сгорела надворная постройка площадью 25 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Днем в Лебедяни на улице Воронежской в пожаре оказалась повреждена баня площадью 36 квадратных метров.Вечером в липецком СНТ «Сокол-3» огонь уничтожил садовый домик площадью 30 квадратных метров, а вот в девятиэтажке на улице Доватора короткое замыкание не привело к последующему возгоранию.