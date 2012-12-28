Cобственников квартир в Москве вывозили в Липецкую область и убивали: одного закопали заживо
Материалы по драке с подростками на входе в ТРЦ «Москва» переданы в следственный комитет
Липецкая вечЁрка: убийства из-за квартир, дело лжеврачей и сломанные на ватрушках позвоночники
сегодня, 08:55
Три строения сгорели в Липецкой области за минувшие сутки
Короткое замыкание в многоэтажке обошлось без последствий.
Днем в Лебедяни на улице Воронежской в пожаре оказалась повреждена баня площадью 36 квадратных метров.
Вечером в липецком СНТ «Сокол-3» огонь уничтожил садовый домик площадью 30 квадратных метров, а вот в девятиэтажке на улице Доватора короткое замыкание не привело к последующему возгоранию.
