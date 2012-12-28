Все новости
Общество
158
20 минут назад
2

Жители «Звездного» провели ночь без тепла

Отопление пропало накануне вечером. После перезапуска котельной тепло постепенно приходит в многоэтажки.

Около семи вечера 10 февраля в домах микрорайона «Звездный» отключилось отопление.

«Поставщик тепла по телефону, указанному в квитанциях, не отвечает. Узнать, насколько долго жители многоэтажек остались без отопления, не представляется возможным. В аварийной службе сообщают, что произошёл прорыв, что объём предстоящих работ сегодня определит ООО «Энергоконсалт», — написала сегодня утром GOROD48 жительница района Марина.

GOROD48 выяснил, что в микрорайоне «Звездный», построенном АО «ДСК», котельная принадлежит дочке застройщика, компании «Энергоконсалт». В департаменте ЖКХ мэрии нам сообщили, что вчера вечером упало давление в сети и котельная остановилась. Сеть обследовали, но утечку не нашли. Сегодня утром давление в сети пришло в норму. Котельную перезапустили. После этого тепло постепенно приходит в многоэтажки.
отопление
0
0
2
0
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Точно
1 минуту назад
В квартирах с батарей сливают воду, чтобы грелись лучше.
Ответить
Р
12 минут назад
Должен быть один поставщик и одна управляшка.
Ответить
