Липчанин по ошибке умылся щёлочью — мужчина госпитализирован

У него химические ожоги лица и рук.

В областной ожоговый центр госпитализирован 60-летний липчанин, который по ошибке умылся щёлочью.Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, со слов пациента, он работал в своём гараже и перепутал бутылки — думая, что взял воду, мужчина умылся щёлочью.Пациенту диагностировали химические ожоги лица и рук III степени. Также у мужчины обожжены глаза.Врачи просят липчан соблюдать осторожность в быту и в целях безопасности обязательно подписывать все бутылки с жидкостями.