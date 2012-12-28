Сегодня в Липецке: вспомним политика-шоумена, какие сайты останутся доступными при отключении Интернета
Липчанин по ошибке умылся щёлочью — мужчина госпитализирован
У него химические ожоги лица и рук.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, со слов пациента, он работал в своём гараже и перепутал бутылки — думая, что взял воду, мужчина умылся щёлочью.
Пациенту диагностировали химические ожоги лица и рук III степени. Также у мужчины обожжены глаза.
Врачи просят липчан соблюдать осторожность в быту и в целях безопасности обязательно подписывать все бутылки с жидкостями.
