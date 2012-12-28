Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецкую область возвращаются морозы
Погода в Липецке
На 11 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Виновника лобового ДТП с тяжелыми последствиями ждёт суд
Происшествия
Сегодня в Липецке: лютые морозы возвращаются, вечный спор жён и матерей
Общество
Липецкой каратистке присвоили высшее звание Заслуженного мастера спорта
Спорт
В Липецке завыли сирены - угроза атаки БПЛА
Происшествия
15 человек эвакуированы из дома на улице Виктора Музыки
Происшествия
Сергей Хрипунков: «Из игравших в Тамбове футболистов оставим троих»
Спорт
Из Липецкого округа жалуются на заваленные снегом дороги
Общество
В тройном столкновении на грязинской трассе пострадали двое
Происшествия
Читать все
Автобусные остановки в Липецке обещают очистить от снега завтра
Общество
Подъезды в сталактитах 2
Общество
Из Липецкого округа жалуются на заваленные снегом дороги
Общество
Канализационная атака на Пришвина, 3а: подвал залит фекалиями, жильцы дома задыхаются
Общество
Виновника лобового ДТП с тяжелыми последствиями ждёт суд
Происшествия
Более шести миллионов рублей за три дня отправили липчане мошенникам
Происшествия
Дороги в Копцевых Хуторах чистят три единицы техники
Общество
15 человек эвакуированы из дома на улице Виктора Музыки
Происшествия
В тройном столкновении на грязинской трассе пострадали двое
Происшествия
Липецкая область оказалась в середине рейтинга регионов по банковским вкладам
Общество
Читать все
В России
72
сегодня, 14:32

Названа причина крушения самолета Ан-24 в Амурской области

Причинами крушения самолета Ан-24 в Амурской области 24 июля 2025 года стало сочетание факторов, среди которых ошибки экипажа и авиадиспетчера.

Сочетание факторов, среди которых ошибка экипажа и диспетчера, стало причиной крушения самолета Ан-24 в Амурской области в июле 2025 года привела ошибка экипажа и диспетчера, — говорится в финальном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

«Авиационное происшествие явилось следствием сочетания следующих факторов: фактическая неготовность экипажа к выполнению полетов на аэродромы, перешедшие на давление QNH (атмосферное давление, приведенное к среднему уровню моря по стандартной атмосфере), приведшая к ошибкам в порядке использования значений давления (QNH/QFE) аэродрома Тында; передача диспетчером без запроса экипажа значения давления QNH, выраженного в миллиметрах ртутного столба; отсутствие контроля экипажем за соответствием использовавшихся величин барометрического давления и значений заданных высот», — сказано в документе.

Ан-24 компании «Ангара», выполнявший рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында, пропал с радаров утром 24 июля 2025 года. Вскоре обломки самолета обнаружили в 15 км от места назначения.

На борту находились 48 человек, включая пятерых детей. Никто из них не выжил при крушении. Из расшифровки записей речевого самописца следовало, что последними стали сигналы системы раннего предупреждения о приближении к земле. Позднее диспетчер неоднократно пытался вызвать экипаж борта по радио, но ответа не последовало. Через десять минут после сообщения системы диспетчер объявил на аэродроме тревогу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил движения и эксплуатации воздушного транспорта). Через несколько дней после крушения у «Ангары» аннулировали сертификат на обслуживание самолетов; позднее сертификат отозвали у учебного центра перевозчика.

За месяц до крушения Ространснадзор провел проверку «Ангары» и отстранил от эксплуатации восемь воздушных судов,— передает РБК.
крушение самолета
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить