Общество
602
сегодня, 11:38
2
Дороги в Копцевых Хуторах чистят три единицы техники
Подрядчик приступил к работе ещё утром.
Как рассказали GOROD48 в Кузьмино-Отвержском территориальном отделе, сейчас в деревне Копцевы Хутора на расчистке дорог от снега работают три единицы техники.
— Фотографии заваленных снегом дорог сделаны ещё в тёмное время суток. Сейчас ситуация уже другая. Подрядчик приступил к работе с утра, но в Копцевых Хуторах не только эти четыре улицы, — добавили в сельской администрации.
