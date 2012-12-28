Иностранец пытался подкупить офицера ФСБ для организации канала незаконной миграции

Возбуждено уголовное дело.





По материалам областного управления ФСБ Следком возбудил уголовное дело о даче взятки должностному лицу в отношении уроженца республики ближнего зарубежья. Иностранец пытался подкупить сотрудника областного управления ФСБ.«В результате оперативно-разыскных мероприятий задокументирован факт дачи взятки должностному лицу органов безопасности за оказание содействия в непривлечении иностранного гражданина к уголовной ответственности по ч. 5 ст. 327 УК России «Использование заведомо подложного документа», ч. 2 ст. 322 УК России «Пересечение Государственной границы Российской Федерации иностранным гражданином, въезд которым в Российскую Федерацию заведомо для виновного не разрешен по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации». Фигурант задержан», — сообщает УФБ по Липецкой области.Управление СК РФ по Липецкой области сообщило подробности дела:«По версии следствия, 5 февраля подозреваемый, действуя в интересах своего родственника — гражданина иностранного государства, незаконно находившегося на территории Российской Федерации, передал сотруднику регионального управления ФСБ России денежные средства, предназначенные за непривлечение к ответственности иностранного гражданина за нарушения миграционного законодательства.В соответствии с антикоррупционным законодательством сотрудник УФСБ сообщил в подразделение собственной безопасности ведомства о факте коррупционного предложения».Иностранцу грозит до восьми лет лишения свободы.