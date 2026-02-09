Липецкий «новый Карелин» в международном турнире побеждал досрочно и не отдал соперникам ни одного балла
Из Липецкого округа жалуются на заваленные снегом дороги
Со слов жителей Коцевых Хуторов, утром они не смогли добраться в школу и на работу. Сейчас жалобу проверяют в сельской администрации.
«Улицы Загородная, Золотая, Серебряная, Изумрудная. На выходных проехал трактор с поднятым ковшом, как следствие — выехать в понедельник утром нет возможности. Не попали на прием к врачу на реабилитацию, в школу и на работу тоже нет возможности даже пешком пройти, детям по пояс снега», — говорилось в обращении в редакцию.
Деревня Копцевы Хутора относится к Кузьмино-Отвержскому территориальному отделу. Как сообщили в сельской администрации, заявки о неочищенных дорогах поступают в Единую диспетчерскую службу, а из нее — напрямую главе местной администрации. Жаловались ли сегодня — пока не знают. Но на всякий случай сотрудники территориального отдела доедут до деревни и проверят состояние дорог.
— Уже были случаи, что люди жалуются, а мы проверяем — и всё там почищено, — добавили в Кузьмино-Отвержском территориальном отделе.
