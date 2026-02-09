Все новости
В Липецкую область возвращаются морозы
Погода в Липецке
На 11 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Виновника лобового ДТП с тяжелыми последствиями ждёт суд
Происшествия
Липецкой каратистке присвоили высшее звание Заслуженного мастера спорта
Спорт
Липецкий «новый Карелин» в международном турнире побеждал досрочно и не отдал соперникам ни одного балла
Спорт
В Липецке завыли сирены - угроза атаки БПЛА
Происшествия
Сегодня в Липецке: лютые морозы возвращаются, вечный спор жён и матерей
Общество
Сергей Хрипунков: «Из игравших в Тамбове футболистов оставим троих»
Спорт
Королёва выиграла «Битву полов» на глазах величайшего прыгуна в истории
Спорт
«Металлург» бросил в бой 20 новобранцев
Спорт
Общество
657
54 минуты назад
5

Из Липецкого округа жалуются на заваленные снегом дороги

Со слов жителей Коцевых Хуторов, утром они не смогли добраться в школу и на работу. Сейчас жалобу проверяют в сельской администрации.

Сегодня утром в редакцию GOROD48 написали жители деревни Копцевы Хутора Липецкого округа.

«Улицы Загородная, Золотая, Серебряная, Изумрудная. На выходных проехал трактор с поднятым ковшом, как следствие — выехать в понедельник утром нет возможности. Не попали на прием к врачу на реабилитацию, в школу и на работу тоже нет возможности даже пешком пройти, детям по пояс снега», — говорилось в обращении в редакцию.

Деревня Копцевы Хутора относится к Кузьмино-Отвержскому территориальному отделу. Как сообщили в сельской администрации, заявки о неочищенных дорогах поступают в Единую диспетчерскую службу, а из нее — напрямую главе местной администрации. Жаловались ли сегодня — пока не знают. Но на всякий случай сотрудники территориального отдела доедут до деревни и проверят состояние дорог.

IMG_8675.jpeg+2026-02-09-10.11.04+niz.jpg

IMG_8676.jpeg+2026-02-09-10.11.04+niz.jpg

IMG_8677.jpeg+2026-02-09-10.11.04+niz.jpg

— Уже были случаи, что люди жалуются, а мы проверяем — и всё там почищено, — добавили в Кузьмино-Отвержском территориальном отделе.
снегопад
благоустройство
дороги
2
1
6
0
3

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Валерий
6 минут назад
Ни кому мы не нужны
Ответить
Даа
14 минут назад
Раньше к-700 был в каждой деревне, щас маленький тракторишка
Ответить
Да ладно!
28 минут назад
Когда это в Липецком районе дороги чистили? Никогда!
Ответить
Вася
29 минут назад
Дороги в сельской местности вообще жесть , один раз пройдёт маленький трактор и с поднятым ковшом !!!
Ответить
Гостья
38 минут назад
Можно почистить мост НЛМК!!! Ну это жесть, в сторону нлмк, крайняя права вся в куге...
Ответить
