Тамбовский перевозчик вёз пассажиров в Липецк в дырявом неотапливаемом автобусе
Пассажиры сняли на видео, как в салоне шел снег.
«Ехала 19.02 Липецк-Тамбов с этим перевозчиком в салоне была минусовая температура, и не поверите, в салоне шёл снег. Мы все обморозились за эти два с лишним часа в дороге, в салоне были и дети», — пишет пассажирка.
Сиденья автобуса были сломаны, люди ехали как на табуретках. Дуло из всех щелей.
В компании-перевозчике GOROD48 сообщили, что рейс этого автобуса был вынужденным и единственным, так как новая «Газель Next», купленная полгода назад специально для рейса «Тамбов — Липецк», находился на техобслуживании. Рейс отменять не стали, и выпустили на линию, как говорят в компании «на один круг» дежурный транспорт, за что компания приносит пассажирам свои извинения.
