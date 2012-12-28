Все новости
Общество
1416
сегодня, 12:49
11

Тамбовский перевозчик вёз пассажиров в Липецк в дырявом неотапливаемом автобусе

Пассажиры сняли на видео, как в салоне шел снег.

В социальных сетях опубликован пост возмущенных пассажиров тамбовского перевозчика ООО «Автобусная компания 68», обслуживающего рейс «Тамбов — Липецк».

«Ехала 19.02 Липецк-Тамбов с этим перевозчиком в салоне была минусовая температура, и не поверите, в салоне шёл снег. Мы все обморозились за эти два с лишним часа в дороге, в салоне были и дети», — пишет пассажирка.

Сиденья автобуса были сломаны, люди ехали как на табуретках. Дуло из всех щелей.

В компании-перевозчике GOROD48 сообщили, что рейс этого автобуса был вынужденным и единственным, так как новая «Газель Next», купленная полгода назад специально для рейса «Тамбов — Липецк», находился на техобслуживании. Рейс отменять не стали, и выпустили на линию, как говорят в компании «на один круг» дежурный транспорт, за что компания приносит пассажирам свои извинения.
общественный транспорт
0
0
2
2
9

Комментарии (11)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
1111
18 минут назад
Если у перевозчика нет запасного транспорта, значит перевозчик некомпетентен, не можешь, отдай другому.
Ответить
Шофер
18 минут назад
А что вам не нравится, прохладный чистый воздух
Ответить
Ель Сибирская
32 минуты назад
В следующий раз отменяйте рейс. Пусть морозятся на вокзале в ожидании следующего.
Ответить
Очевидец
33 минуты назад
А почему номер ленинградский? Как из Питера этот хлам доковылял до Тамбова?
Ответить
Дед
35 минут назад
Раньше в кузове грузовика ездили и ничего ! Лучше плохо ехать чем хорошо идти !
Ответить
однако
48 минут назад
где доблестная прокуратура. здесь не по заявлению ,а по факту разбор должен быть.
Ответить
Марина
57 минут назад
Это забота о людях. Как то пришлось ехать из г. Ливны на автобусе Брянск-Липецк летом, автобус небольшой,, ходит раз в 3 дня, жара 30градусов,автобус без кондиционера,духота, набит битком.Хватило сил доехать только до Ельца, потом ехала до Липецка на автобусе Москва-Липецк с комфортом. Такую поездку запомнила надолго.
Ответить
TheDiatlo
сегодня, 13:10
Какой ответственный перевозчик! Рейс можно было просто не выполнить, недополучил бы за пробег, как все остальные. А он придумал, как не бросить пассажиров. Молодец!
Ответить
...
сегодня, 13:09
Хоть бы запенили дырки. Глядишь и потеплело бы.
Ответить
Марк
сегодня, 13:02
Зато патриотическая табличка стоит СВО в триколоре. Не могут обновлять транспорт, не допускать до торгов. Пусть возят те, кто может обновлять парк.
Ответить
Еще комментарии
