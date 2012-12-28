Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Новый мост с Опытной на улицу Гагарина над железной дорогой будет длиной 380 метров
Общество
Следком ищет возможного свидетеля особо тяжкого преступления
Происшествия
В Липецкой области — новый министр финансов
Политика
Мать школьницы обложила матом учителя: её оштрафовали на 3000 рублей
Происшествия
Две женщины перешли по ссылкам и на них сразу оформили займы
Происшествия
Попасть в квартиру 84-летнего мужчины медикам помогли спасатели
Общество
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Гарантирующий поставщик обрезал водопровод липчанке
Общество
Дело о ночной погоне за пьяным водителем дошло до суда
Происшествия
В воскресенье в Липецке сожгут пять чучел Зимы
Общество
Читать все
Ельчанин попил пивка на 130 000 рублей
Общество
Гарантирующий поставщик обрезал водопровод липчанке
Общество
В январе заметно выросли цены на овощи, правовые услуги, взносы на капремонт
Экономика
Липецкая вечЁрка: новый мост, рухнувшая крыша и программа Масленицы
Общество
«ГАЗель» с пассажирами застряла на сельской дороге: людей вызволяли спасатели
Общество
Фиктивная прописка иностранца обернулась судимостью и штрафом
Происшествия
По обрушению крыши восьмиквартирного дома начала проверку прокуратура
Происшествия
Дело о ночной погоне за пьяным водителем дошло до суда
Происшествия
В ювелирный магазин из ПВЗ вернулись пустые коробки: пропало золото на 312 тысяч
Происшествия
Рано утром в пяти округах области объявлялся красный уровень
Происшествия
Читать все
Происшествия
271
30 минут назад
1

В ювелирный магазин из ПВЗ вернулись пустые коробки: пропало золото на 312 тысяч

Полицейские раскрыли мошенничество с золотыми украшениями в пункте выдачи товаров. В преступлении призналась работница пункта.

Лебедянские полицейские раскрыли мошенничество с золотыми украшениями в пункте выдачи товаров маркетплейса — задержана 47-летняя работница ПВЗ.

О преступлении стало известно, когда поставщик ювелирных украшений получил возвращенные товары: коробки от двух золотых цепочек и подвесок, крестика и кольца с фианитами оказались пустыми. 

«Полицейские установили, что сотрудница пункта выдачи заказов, оформила на своё имя ювелирные изделия, с пометкой об оплате товаров после получения. Она заранее знала, что оплатить товар не сможет, поскольку находилась в трудном материальном положении. При оформлении возврата, обвиняемая похитила ювелирные изделия, а продавцу отправила пустые коробки. Возврат она провела через учётную запись своей напарницы», — рассказали в областном управлении МВД.

Женщина во всем призналась и выдала украшения стоимостью 312 тысяч рублей. Однако в ее отношении возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

мошенничество
0
1
1
0
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Тупой и еще тупее
4 минуты назад
Какой город - такие и преступления
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить