В ювелирный магазин из ПВЗ вернулись пустые коробки: пропало золото на 312 тысяч

Полицейские раскрыли мошенничество с золотыми украшениями в пункте выдачи товаров. В преступлении призналась работница пункта.



Лебедянские полицейские раскрыли мошенничество с золотыми украшениями в пункте выдачи товаров маркетплейса — задержана 47-летняя работница ПВЗ.О преступлении стало известно, когда поставщик ювелирных украшений получил возвращенные товары: коробки от двух золотых цепочек и подвесок, крестика и кольца с фианитами оказались пустыми.«Полицейские установили, что сотрудница пункта выдачи заказов, оформила на своё имя ювелирные изделия, с пометкой об оплате товаров после получения. Она заранее знала, что оплатить товар не сможет, поскольку находилась в трудном материальном положении. При оформлении возврата, обвиняемая похитила ювелирные изделия, а продавцу отправила пустые коробки. Возврат она провела через учётную запись своей напарницы», — рассказали в областном управлении МВД.Женщина во всем призналась и выдала украшения стоимостью 312 тысяч рублей. Однако в ее отношении возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.