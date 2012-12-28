Сегодня в Липецке: отставка мэра, закрытие пивбаров и где липчане могут получить самую большую зарплату
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
25 февраля «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях — без холодной воды временно останутся жители четырех улиц, сообщили в компании.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
25 февраля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в Сселках — на улицах 1 Мая, Гагарина, Космонавтов, Ленина, Набережной, Советской, Учительской, в домах №№ 4, 44 по улице Грибной.
