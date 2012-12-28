Все новости
Сегодня в Липецке: отставка мэра, закрытие пивбаров и где липчане могут получить самую большую зарплату
Общество
В Липецкую область идёт весна
Погода в Липецке
На остановке автобус насмерть сбил пешехода: дело дошло до суда
Происшествия
У «Ашана» нашли труп
Происшествия
Снегоход врезался в столб: погибли 43-летний водитель и его 45-летняя пассажирка
Происшествия
Депутаты горсовета единогласно приняли отставку мэра Липецка
Политика
Второй век разменял житель Ельца Алексей Собов
Общество
Тамбовский перевозчик вёз пассажиров в Липецк в дырявом неотапливаемом автобусе
Общество
22-летний парень пострадал в аварии на проспекте 60-летия СССР
Происшествия
Умер первый председатель липецкого отделения общества «Память» Юрий Берников
Общество
Чем вам запомнился мэр Роман Ченцов?
Говорит Липецк
В Липецке муниципальная выплата контрактникам увеличена до 600 тысяч рублей
Общество
Разбившийся снегоход не был зарегистрирован
Происшествия
На улице Артёмова повреждён автомобиль «Хавал»
Общество
Статистика: две трети безработных — женщины
Экономика
На улице Циолковского нашли зарезанного мужчину: подозреваемый в убийстве задержан
Происшествия
Подозреваемого в убийстве на Циолковского задержали прямо у трупа
Происшествия
Умер создатель «Липецкой радиогуппы» Виктор Маланин
Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области до +3
Погода в Липецке
Общество
44
11 минут назад

На четырех улицах Липецка отключат холодную воду

25 февраля «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях — без холодной воды временно останутся жители четырех улиц, сообщили в компании. 

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 1, 3 по улице М. Расковой, №№ 8, 10, 10а, 10б, 12, 12/1, 14, 14а, 14б, 14б/1, 14в, 14д, 16, 18, 20, 20 стр.1, 20 стр.2, 20а, вл. 20б, 22, стр.22а, 28, 28 стр.1, 28 стр.2, 70, 70/1, 74, 90, 92, стр.92а, 98 по улице 9 Мая, №№ 3, 5, 5/1, 7, 7/1, 19 по улице Талалихина, в частном секторе улицы Суворова. 

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

25 февраля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в Сселках — на улицах 1 Мая, Гагарина, Космонавтов, Ленина, Набережной, Советской, Учительской, в домах №№ 4, 44 по улице Грибной.

0
0
0
0
0

