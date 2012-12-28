На четырех улицах Липецка отключат холодную воду

25 февраля «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях — без холодной воды временно останутся жители четырех улиц, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 1, 3 по улице М. Расковой, №№ 8, 10, 10а, 10б, 12, 12/1, 14, 14а, 14б, 14б/1, 14в, 14д, 16, 18, 20, 20 стр.1, 20 стр.2, 20а, вл. 20б, 22, стр.22а, 28, 28 стр.1, 28 стр.2, 70, 70/1, 74, 90, 92, стр.92а, 98 по улице 9 Мая, №№ 3, 5, 5/1, 7, 7/1, 19 по улице Талалихина, в частном секторе улицы Суворова.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.25 февраля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в Сселках — на улицах 1 Мая, Гагарина, Космонавтов, Ленина, Набережной, Советской, Учительской, в домах №№ 4, 44 по улице Грибной.