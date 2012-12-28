Все новости
Сегодня в Липецке: отставка мэра, закрытие пивбаров и где липчане могут получить самую большую зарплату
Общество
На остановке автобус насмерть сбил пешехода: дело дошло до суда
Происшествия
У «Ашана» нашли труп
Происшествия
Снегоход врезался в столб: погибли 43-летний водитель и его 45-летняя пассажирка
Происшествия
Депутаты горсовета единогласно приняли отставку мэра Липецка
Политика
Тамбовский перевозчик вёз пассажиров в Липецк в дырявом неотапливаемом автобусе
Общество
Подозреваемого в убийстве на Циолковского задержали прямо у трупа
Происшествия
22-летний парень пострадал в аварии на проспекте 60-летия СССР
Происшествия
На улице Циолковского нашли зарезанного мужчину: подозреваемый в убийстве задержан
Происшествия
Разбившийся снегоход не был зарегистрирован
Происшествия
Чем вам запомнился мэр Роман Ченцов?
Говорит Липецк
В Липецке муниципальная выплата контрактникам увеличена до 600 тысяч рублей
Общество
На улице Артёмова повреждён автомобиль «Хавал»
Общество
Статистика: две трети безработных — женщины
Экономика
Умер создатель «Липецкой радиогуппы» Виктор Маланин
Общество
Подозреваемого в убийстве на Циолковского задержали прямо у трупа
Происшествия
В Липецкой области до +3
Погода в Липецке
На улице Циолковского нашли зарезанного мужчину: подозреваемый в убийстве задержан
Происшествия
Мошенник оформил на инвалида четыре кредита: договоры с банком признали недействительными
Происшествия
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Происшествия
452
сегодня, 17:14

Мошенник оформил на инвалида четыре кредита: договоры с банком признали недействительными

Возвращать более 90 000 рублей не придётся.

Прокуратура Ельца добилась признания недействительными четырех кредитных договоров более чем на 90 000 рублей, заключенных мошенником от имени инвалида.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, cначала иск к банку о признании договоров недействительными и внесении изменений в кредитное досье мужчины рассматривал Елецкий городской суд, но он отказал в удовлетворении требований. А в апелляции Липецкий областной суд согласился с позицией прокуратуры, отменив первое решение. Уголовное дело в отношении самого мошенника ещё находится на рассмотрении в суде.

