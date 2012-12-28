Сегодня в Липецке: отставка мэра, закрытие пивбаров и где липчане могут получить самую большую зарплату
Мошенник оформил на инвалида четыре кредита: договоры с банком признали недействительными
Мошенник оформил на инвалида четыре кредита: договоры с банком признали недействительными
Возвращать более 90 000 рублей не придётся.
По данным пресс-службы областной прокуратуры, cначала иск к банку о признании договоров недействительными и внесении изменений в кредитное досье мужчины рассматривал Елецкий городской суд, но он отказал в удовлетворении требований. А в апелляции Липецкий областной суд согласился с позицией прокуратуры, отменив первое решение. Уголовное дело в отношении самого мошенника ещё находится на рассмотрении в суде.
