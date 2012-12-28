Мошенник оформил на инвалида четыре кредита: договоры с банком признали недействительными

Возвращать более 90 000 рублей не придётся.

Прокуратура Ельца добилась признания недействительными четырех кредитных договоров более чем на 90 000 рублей, заключенных мошенником от имени инвалида.По данным пресс-службы областной прокуратуры, cначала иск к банку о признании договоров недействительными и внесении изменений в кредитное досье мужчины рассматривал Елецкий городской суд, но он отказал в удовлетворении требований. А в апелляции Липецкий областной суд согласился с позицией прокуратуры, отменив первое решение. Уголовное дело в отношении самого мошенника ещё находится на рассмотрении в суде.