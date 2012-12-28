Умер создатель «Липецкой радиогуппы» Виктор Маланин

23 февраля после долгой болезни умер создатель и генеральный директор Липецкой радиогруппы Виктор Маланин. Всю свою жизнь он посвятил радиовещанию как профессиональному, так и любительскому.Виктор Маланин родился 17 марта 1947 года в немецком городе Апольда. С детства увлекался спортивным радиолюбительством. Получил звание мастера спорта в этом направлении и стал многократным чемпионом мира, Европы и России по радиолюбительскому спорту. Участвовал в первой международной советско-американской экспедиции на остров Айон в 1989 году. В Липецк Виктор Маланин приехал с родителями в 1955 году. В 1996 году вместе со старшим сыном Борисом и другими учредителями создал коммерческую радиостанцию, которая потом превратилась в медиахолдинг «Липецкая радиогруппа». Награждён памятными медалями и грамотами администрации Липецкой области и министерства по делам печати и телерадиовещания Липецкой области.