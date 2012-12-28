Ельчанин продал дом и автомобиль, а всю выручку вместе со сбережениями перевёл мошенникам
Дешевая соль в Липецке пользуется повышенной популярностью — ею посыпают скользкие дороги и ступеньки
сегодня, 08:04
Два БПЛА самолетного типа сбиты ночью над областью
Ночью в области несколько раз объявлялась воздушная тревога. .
Всего за ночь над 11 регионами страны и Азовским морем перехвачены 152 беспилотника.
С половины десятого вечера в Липецкой области трижды звучали сирены: объявлялись «Угроза атаки БПЛА» и «Ракетная опасность». Отбой воздушной тревоги дан в шесть утра.
