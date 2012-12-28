Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Отчаянные попытки покорить масленичный столб
Общество
Масленица в парке Победы прошла в шашлычном смоге
Общество
Ельчанин продал дом и автомобиль, а всю выручку вместе со сбережениями перевёл мошенникам
Происшествия
Зима в парке Победы сожжена
Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Дешевая соль в Липецке пользуется повышенной популярностью — ею посыпают скользкие дороги и ступеньки
Общество
Угроза атаки БПЛА объявлена в Липецкой области
Происшествия
Ночь липчане провели под жёлтым уровнем воздушной опасности
Происшествия
Перерыв после отмены красного уровня и введения его вновь оказался недолгим
Происшествия
Ночь в Липецкой области прошла в режиме опасности атак БПЛА и ракет
Происшествия
Читать все
Масленица в парке Победы прошла в шашлычном смоге
Общество
Отчаянные попытки покорить масленичный столб
Общество
На Соколе пассажирские автобусы еле разъезжаются из-за нечищеных от снега обочин
Общество
Зима в парке Победы сожжена
Общество
Угроза атаки БПЛА объявлена в Липецкой области
Происшествия
Перерыв после отмены красного уровня и введения его вновь оказался недолгим
Происшествия
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Два БПЛА самолетного типа сбиты ночью над областью
Происшествия
Ночь в Липецкой области прошла в режиме опасности атак БПЛА и ракет
Происшествия
Красный уровень воздушной опасности в Липецкой области отменен
Общество
Читать все
Происшествия
944
сегодня, 08:04
1

Два БПЛА самолетного типа сбиты ночью над областью

Ночью в области несколько раз объявлялась воздушная тревога. .

Два БПЛА самолетного типа перехвачены ночью над Липецкой областью, сообщает Минобороны РФ.

Всего за ночь над 11 регионами страны и Азовским морем перехвачены 152 беспилотника.

С половины десятого вечера в Липецкой области трижды звучали сирены: объявлялись «Угроза атаки БПЛА» и «Ракетная опасность». Отбой воздушной тревоги дан в шесть утра. 
воздушная тревога
БПЛА
2
1
5
4
2

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Правда
19 минут назад
С праздником 23 февраля.С днём Советской Армии и ВМФ.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить