Два БПЛА самолетного типа сбиты ночью над областью

Ночью в области несколько раз объявлялась воздушная тревога. .

Два БПЛА самолетного типа перехвачены ночью над Липецкой областью, сообщает Минобороны РФ.Всего за ночь над 11 регионами страны и Азовским морем перехвачены 152 беспилотника.С половины десятого вечера в Липецкой области трижды звучали сирены: объявлялись «Угроза атаки БПЛА» и «Ракетная опасность». Отбой воздушной тревоги дан в шесть утра.