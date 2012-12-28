Все новости
Общество
792
сегодня, 07:00
1

Сегодня в Липецке: отставка мэра, закрытие пивбаров и где липчане могут получить самую большую зарплату

Начинаем короткую рабочую неделю сразу с важных событий.

Дождь и снег

Днём в Липецке около 0 градусов и неприятные осадки виде снега, мокрого снега и дождя.

DSC_063312.jpg

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Космонавтов, 88, 90, 94, 94а, 96а, 96б.

4vqxmsoimklcx6af0jwsfwhtl2vu6mmw.jpg

Отрубать сегодня свет никому не планируют. Правда, от аварийных отключений это не страхует.

Пробки

Три дня относительного спокойствия на дорогах Липецка закончились. Сегодня многие вновь вернутся на городские улицы, поэтому лучше «держать ушки на макушке» с помощью приложения.


Судьба Ченцова

Сегодня на работу пойдут даже депутаты! 8-я в этом году сессия горсовета рассмотрит вопрос о прекращении полномочий главы Липецка Романа Ченцова. Напомним, что градоначальник написал «по собственному», сославшись на семейные обстоятельства. Официально он покинет свой пост сегодня – если, конечно, депутаты отпустят (смайлик).

й1.jpg

Всего в повестке 10 вопросов, в том числе поправки в городской бюджет, а также вопрос с платными парковками. Верите, что липчан могут освободить от оплаты, если будет плохая погода, а город не успеют расчистить?

Юные гении литературы

В 14:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) состоится литературная интеллектуальная игра Играем в классику» (12+).

Chekhov_1898_by_Osip_Braz.jpg

Разделившись на команды, участники совершат путешествие в мир русской литературы. Интересные детали биографии отечественных писателей, забытые тексты, фрагменты из кинофильмов по мотивам повестей и романов, обращение к культуре и быту дворянства, фантастика и реальность — все это станет содержанием игры.

Говори по-русски!

В 16:30 в Центре молодёжного чтения состоится и заседание клуба «Филология» (12+).

u0ukfht6m48hcsyzdmm7tnygklk30cw6.jpg

Ольга Дулина

Преподаватель Ольга Дулина учит не хуже любого репетитора, но бесплатно. Начнёте чувствовать язык, повысите грамотность, успеваемость и шансы на ЕГЭ.

Наши достижения

136 баров закрылись в Липецке примерно за год – с момента принятия 1 марта 2025 года закона о запрете алкоголя в предприятиях общепита, расположенных в многоквартирных домах.

270-x8rc0Yw-yVA.jpg

Плюс гордость, минус налоги. Стали ли липчане меньше пить, решайте сами.

Где получить профессию

В Липецкой области стартовал прием заявок на бесплатное профессиональное обучение в рамках нацпроекта «Кадры».

Как сообщили в министерстве социальной политики региона, среди тех, кто может воспользоваться возможностью открыть для себя новые горизонты:

- граждане, ищущие работу и признанные в установленном порядке безработными;
- неработающие женщины, имеющие детей в возрасте до 7 лет;
- люди старше 50 лет;
- инвалиды.

DSC05854.JPG

Чтобы стать участником программы, необходимо подать заявку на портале «Работа России» по ссылке, пройти профориентационное тестирование в Кадровом центре, и получить заключение о целесообразности обучения или переобучения.

Где заработать

SuperJob опубликовал список самых высокооплачиваемых вакансий в Липецке в феврале.

Конечно, все мы верим, что средняя зарплата в стране давно улетела за сотню тысяч рублей. Но что-то не видно таких предложений на рынке труда в Липецке. Лишь директору магазина обещают такой заработок, но с пометкой ДО 150 тысяч рублей. И от 75 тысяч – что-то подсказывает, что заплатят ближе к нижней границе. Директору другого магазина обещают вилку меньше, но реальнее – от 78 до 87 тысяч рублей.

DSC_51841.jpg

Лидерами же являются дорожный мастер – 97 тысяч рублей и эксперт по осмотру транспорта и недвижимого имущества – от 80 до 100 тысяч.

Дети и Интернет

31% липчан в опросе SuperJob счита.т оптимальным возрастом для регистрации в соцсетях 13—15 лет.

Время общения детей в соцсетях стали чаще ограничивать. Среди родителей 7—9-летних регулирование времени в 2026 году практикует 81%, хотя годом ранее было 75%, 10—12-летних — 74% против 68%. Даже среди родителей подростков 16+ ограничения действуют в 30% семей, тогда как год назад были в 26%.

DSC098361.jpg

Доля родителей, обсуждающих с детьми правила поведения в интернете, сегодня максимальна – 78%. 57% обсуждают с детьми риски общения с незнакомцами. 27% говорят о сохранности персональных данных. 26% предостерегают от переходов по подозрительным ссылкам. 19% обсуждают тему мошенничества. 12% предостерегают от публикаций фото и видео. Еще 12% родителей беседуют с детьми о деструктивных сообществах.

Дорогие липчане! Конечно, трудно после трёх выходных снова идти на работу. Но зато трудовая неделя будет короткой – всего 4 дня. Они подарят нам немало интересных новостей. Жителям Липецкой области следить за событиями просто: на GOROD48 вы найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
1
0
0
2
0

Комментарии (1)

Мэром больше...
15 минут назад
Мэром меньше...
Ответить
