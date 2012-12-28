Для нескольких муниципальных округов Липецкой области объявлен красный уровень воздушной опасности
Сегодня в Липецке: отставка мэра, закрытие пивбаров и где липчане могут получить самую большую зарплату
Сегодня в Липецке: отставка мэра, закрытие пивбаров и где липчане могут получить самую большую зарплату
Для нескольких муниципальных округов Липецкой области объявлен красный уровень воздушной опасности
Общество
792
сегодня, 07:00
1
Сегодня в Липецке: отставка мэра, закрытие пивбаров и где липчане могут получить самую большую зарплату
Начинаем короткую рабочую неделю сразу с важных событий.
Днём в Липецке около 0 градусов и неприятные осадки виде снега, мокрого снега и дождя.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Космонавтов, 88, 90, 94, 94а, 96а, 96б.
Пробки
Три дня относительного спокойствия на дорогах Липецка закончились. Сегодня многие вновь вернутся на городские улицы, поэтому лучше «держать ушки на макушке» с помощью приложения.
Судьба Ченцова
Сегодня на работу пойдут даже депутаты! 8-я в этом году сессия горсовета рассмотрит вопрос о прекращении полномочий главы Липецка Романа Ченцова. Напомним, что градоначальник написал «по собственному», сославшись на семейные обстоятельства. Официально он покинет свой пост сегодня – если, конечно, депутаты отпустят (смайлик).
Всего в повестке 10 вопросов, в том числе поправки в городской бюджет, а также вопрос с платными парковками. Верите, что липчан могут освободить от оплаты, если будет плохая погода, а город не успеют расчистить?
Юные гении литературы
В 14:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) состоится литературная интеллектуальная игра Играем в классику» (12+).
Разделившись на команды, участники совершат путешествие в мир русской литературы. Интересные детали биографии отечественных писателей, забытые тексты, фрагменты из кинофильмов по мотивам повестей и романов, обращение к культуре и быту дворянства, фантастика и реальность — все это станет содержанием игры.
Говори по-русски!
В 16:30 в Центре молодёжного чтения состоится и заседание клуба «Филология» (12+).
Ольга Дулина
Преподаватель Ольга Дулина учит не хуже любого репетитора, но бесплатно. Начнёте чувствовать язык, повысите грамотность, успеваемость и шансы на ЕГЭ.
Наши достижения
136 баров закрылись в Липецке примерно за год – с момента принятия 1 марта 2025 года закона о запрете алкоголя в предприятиях общепита, расположенных в многоквартирных домах.
Плюс гордость, минус налоги. Стали ли липчане меньше пить, решайте сами.
Где получить профессию
В Липецкой области стартовал прием заявок на бесплатное профессиональное обучение в рамках нацпроекта «Кадры».
Как сообщили в министерстве социальной политики региона, среди тех, кто может воспользоваться возможностью открыть для себя новые горизонты:
- граждане, ищущие работу и признанные в установленном порядке безработными;- неработающие женщины, имеющие детей в возрасте до 7 лет;
- люди старше 50 лет;
- инвалиды.
Чтобы стать участником программы, необходимо подать заявку на портале «Работа России» по ссылке, пройти профориентационное тестирование в Кадровом центре, и получить заключение о целесообразности обучения или переобучения.
Где заработать
SuperJob опубликовал список самых высокооплачиваемых вакансий в Липецке в феврале.
Конечно, все мы верим, что средняя зарплата в стране давно улетела за сотню тысяч рублей. Но что-то не видно таких предложений на рынке труда в Липецке. Лишь директору магазина обещают такой заработок, но с пометкой ДО 150 тысяч рублей. И от 75 тысяч – что-то подсказывает, что заплатят ближе к нижней границе. Директору другого магазина обещают вилку меньше, но реальнее – от 78 до 87 тысяч рублей.
Лидерами же являются дорожный мастер – 97 тысяч рублей и эксперт по осмотру транспорта и недвижимого имущества – от 80 до 100 тысяч.
Дети и Интернет
31% липчан в опросе SuperJob счита.т оптимальным возрастом для регистрации в соцсетях 13—15 лет.
Время общения детей в соцсетях стали чаще ограничивать. Среди родителей 7—9-летних регулирование времени в 2026 году практикует 81%, хотя годом ранее было 75%, 10—12-летних — 74% против 68%. Даже среди родителей подростков 16+ ограничения действуют в 30% семей, тогда как год назад были в 26%.
Доля родителей, обсуждающих с детьми правила поведения в интернете, сегодня максимальна – 78%. 57% обсуждают с детьми риски общения с незнакомцами. 27% говорят о сохранности персональных данных. 26% предостерегают от переходов по подозрительным ссылкам. 19% обсуждают тему мошенничества. 12% предостерегают от публикаций фото и видео. Еще 12% родителей беседуют с детьми о деструктивных сообществах.
Дорогие липчане! Конечно, трудно после трёх выходных снова идти на работу. Но зато трудовая неделя будет короткой – всего 4 дня. Они подарят нам немало интересных новостей. Жителям Липецкой области следить за событиями просто: на GOROD48 вы найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
1
0
0
2
0
Комментарии (1)