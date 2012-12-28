Сегодня в Липецке: отставка мэра, закрытие пивбаров и где липчане могут получить самую большую зарплату

Начинаем короткую рабочую неделю сразу с важных событий.

Днём в Липецке около 0 градусов и неприятные осадки виде снега, мокрого снега и дождя.

























Судьба Ченцова

Сегодня на работу пойдут даже депутаты! 8-я в этом году сессия горсовета рассмотрит вопрос о прекращении полномочий главы Липецка Романа Ченцова. Напомним, что г радоначальник написал «по собственному», сославшись на семейные обстоятельства . Официально он покинет свой пост сегодня – если, конечно, депутаты отпустят (смайлик).









В 14:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) состоится литературная интеллектуальная игра Играем в классику» (12+).









В 16:30 в Центре молодёжного чтения состоится и заседание клуба «Филология» (12+).









Ольга Дулина

136 баров закрылись в Липецке примерно за год – с момента принятия 1 марта 2025 года закона о запрете алкоголя в предприятиях общепита, расположенных в многоквартирных домах.













- граждане, ищущие работу и признанные в установленном порядке безработными;

- инвалиды.









Конечно, все мы верим, что средняя зарплата в стране давно улетела за сотню тысяч рублей. Но что-то не видно таких предложений на рынке труда в Липецке. Лишь директору магазина обещают такой заработок, но с пометкой ДО 150 тысяч рублей. И от 75 тысяч – что-то подсказывает, что заплатят ближе к нижней границе. Директору другого магазина обещают вилку меньше, но реальнее – от 78 до 87 тысяч рублей.









Время общения детей в соцсетях стали чаще ограничивать. Среди родителей 7—9-летних регулирование времени в 2026 году практикует 81%, хотя годом ранее было 75%, 10—12-летних — 74% против 68%. Даже среди родителей подростков 16+ ограничения действуют в 30% семей, тогда как год назад были в 26%.







