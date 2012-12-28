Все новости
Общество
Умер первый председатель липецкого отделения общества «Память» Юрий Берников

Православного активиста похоронят в четврег.

23 февраля на 62-м году умер Юрий Берников — липецкий православный активист, первый председатель регионального отделения общества «Память».

В 80-х Юрий Берников — двоюродный брат известного игрока и тренера липецкого «Металлурга» Станислава Берникова, активно занимался пропагандой православия, участвовал в восстановлении храмов, возглавлял липецкое отделение общества «Память».

В 90-е Юрий Берников создал монархическую организацию «Общество святых царственных мучеников». Организовывал «крестные стояния» направленные против выступлений в городе таких артистов, как Борис Моисеев и Сергей Пенкин. Устроил  многодневный пикет против показа в Липецке рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда», считая ее кощунством.

Также Юрий Берников  был организатором многочисленных Крестных ходов, как в регионе и так всероссийского масштаба.

Как сообщили GOROD48 родственники, отпевание Юрия Берникова пройдет в четврег, 26 февраля в Христорождественском соборе, в 12 часов дня. Похоронят его на кладбище в Ссёлках.
Комментарии (2)

Леша
8 минут назад
Кто не рождался, тому и не умирать. Перед смертью, наверно, многие об этом задумываются.
Ответить
Егор Летов
39 минут назад
Я спел о таких как он в одноименной песне.
Ответить
