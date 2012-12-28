Сегодня в Липецке: отставка мэра, закрытие пивбаров и где липчане могут получить самую большую зарплату
52 минуты назад
Умер первый председатель липецкого отделения общества «Память» Юрий Берников
Православного активиста похоронят в четврег.
В 80-х Юрий Берников — двоюродный брат известного игрока и тренера липецкого «Металлурга» Станислава Берникова, активно занимался пропагандой православия, участвовал в восстановлении храмов, возглавлял липецкое отделение общества «Память».
В 90-е Юрий Берников создал монархическую организацию «Общество святых царственных мучеников». Организовывал «крестные стояния» направленные против выступлений в городе таких артистов, как Борис Моисеев и Сергей Пенкин. Устроил многодневный пикет против показа в Липецке рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда», считая ее кощунством.
Также Юрий Берников был организатором многочисленных Крестных ходов, как в регионе и так всероссийского масштаба.
Как сообщили GOROD48 родственники, отпевание Юрия Берникова пройдет в четврег, 26 февраля в Христорождественском соборе, в 12 часов дня. Похоронят его на кладбище в Ссёлках.
