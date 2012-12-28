Статистика: две трети безработных — женщины

На долю городского населения среди безработных Липецкой области пришлось 56%.

597,1 тысячи человек составила в Липецкой области в четвертом квартале (октябрь-декабрь 2025 года) численность рабочей силы, из них 11,1 тысячи человек — безработные.Уровень занятости населения — он определяется как отношение числа занятых к общей численности населения в возрасте 15 лет и старше — составил 62,1%, сообщает Липецкстат. А уровень безработицы по региону составил 1,9%. Доля безработных выше среди городского населения Липецкой области — из числа всех безработных горожан оказалось 56%. Также среди безработных 64% пришлось на женщин.