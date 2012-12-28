Сегодня в Липецке: отставка мэра, закрытие пивбаров и где липчане могут получить самую большую зарплату
Статистика: две трети безработных — женщины
На долю городского населения среди безработных Липецкой области пришлось 56%.
Уровень занятости населения — он определяется как отношение числа занятых к общей численности населения в возрасте 15 лет и старше — составил 62,1%, сообщает Липецкстат. А уровень безработицы по региону составил 1,9%. Доля безработных выше среди городского населения Липецкой области — из числа всех безработных горожан оказалось 56%. Также среди безработных 64% пришлось на женщин.
