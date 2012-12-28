Все новости
Экономика
319
сегодня, 15:51
5

Статистика: две трети безработных — женщины

На долю городского населения среди безработных Липецкой области пришлось 56%. 

597,1 тысячи человек составила в Липецкой области в четвертом квартале (октябрь-декабрь 2025 года) численность рабочей силы, из них 11,1 тысячи человек — безработные.

Уровень занятости населения — он определяется как отношение числа занятых к общей численности населения в возрасте 15 лет и старше — составил 62,1%, сообщает Липецкстат. А уровень безработицы по региону составил 1,9%. Доля безработных выше среди городского населения Липецкой области — из числа всех безработных горожан оказалось 56%. Также среди безработных 64% пришлось на женщин. 
Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Зина
48 минут назад
Не ну ты глянь нейдут в пятёрочку то. Фсё им мало.
Ответить
Дед
57 минут назад
У хорошего мужика женщина не работает ! Значит у нас хорошие мужики !
Ответить
))
17 минут назад
Да не шее сидит у мужика как бытовой инвалид. Тупеют целыми днями .
Ответить
алкаш
32 минуты назад
у нас 90% разводов по стране. кто баб с их хотелками щас обеспечивать будет? очнись!
Ответить
Липа
сегодня, 16:10
Хочу быть безработной!
Ответить
