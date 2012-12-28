Сегодня в Липецке: отставка мэра, закрытие пивбаров и где липчане могут получить самую большую зарплату
Для нескольких муниципальных округов Липецкой области объявлен красный уровень воздушной опасности
Сегодня в Липецке: отставка мэра, закрытие пивбаров и где липчане могут получить самую большую зарплату
Для нескольких муниципальных округов Липецкой области объявлен красный уровень воздушной опасности
Происшествия
369
23 минуты назад
22-летний парень пострадал в аварии на проспекте 60-летия СССР
За три дня на дорогах области получили травмы четыре человека.
21 февраля в Становлянском районе на трассе «Дон» 39-летний водитель грузовика «МАН» не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. Водителягоспитализировали.
В тот же день в Измалковском районе на дороге Измалково-Слобода столкнулись автомобили «Рено» с 77-летним мужчиной за рулем и «ВАЗ-2114» с 27-летним водителем. В результате водитель иномарки и 22-летняя пассажирка «ВАЗа» получили травмы.
0
1
0
1
0
Комментарии