22-летний парень пострадал в аварии на проспекте 60-летия СССР

За три дня на дорогах области получили травмы четыре человека.



Вечером 23 февраля в Липецке на проспекте 60 лет СССР столкнулись автомобили «Лада Гранта» с 24-летним водителем и «Вортекс» под управлением 32-летнего водителя. В аварии получил травму 22-летний пассажир «Гранты», ему потребовалась медицинская помощь.21 февраля в Становлянском районе на трассе «Дон» 39-летний водитель грузовика «МАН» не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. Водителягоспитализировали.В тот же день в Измалковском районе на дороге Измалково-Слобода столкнулись автомобили «Рено» с 77-летним мужчиной за рулем и «ВАЗ-2114» с 27-летним водителем. В результате водитель иномарки и 22-летняя пассажирка «ВАЗа» получили травмы.