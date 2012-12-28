Все новости
Происшествия
369
23 минуты назад

22-летний парень пострадал в аварии на проспекте 60-летия СССР

За три дня на дорогах области получили травмы четыре человека.

Вечером 23 февраля в Липецке на проспекте 60 лет СССР столкнулись автомобили «Лада Гранта» с 24-летним водителем и «Вортекс» под управлением 32-летнего водителя. В аварии получил травму 22-летний пассажир «Гранты», ему потребовалась медицинская помощь.

21 февраля в Становлянском районе на трассе «Дон» 39-летний водитель грузовика «МАН»  не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. Водителягоспитализировали.

В тот же день в Измалковском районе на дороге Измалково-Слобода столкнулись автомобили «Рено» с 77-летним мужчиной за рулем и «ВАЗ-2114» с 27-летним водителем. В результате водитель иномарки и 22-летняя пассажирка «ВАЗа» получили травмы.

авария
ДТП
0
1
0
1
0

