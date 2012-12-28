Все новости
Общество
76
18 минут назад

В Липецкой области будет скользко

В ближайшие часы на территории Липецкой области ожидается гололедица, которая сохранится в течение дня 7 февраля.

Специалисты Управления ГУ МЧС России по региону призывают липчан быть осторожнее и соблюдать правила безопасности.

Находясь на улице, рекомендуется использовать обувь с нескользящей подошвой. Для повышения устойчивости можно наклеить на сухую подошву лейкопластырь или прикрепить специальные набойки.

«Передвигайтесь не спеша, ступая на всю стопу. Пожилым людям стоит воспользоваться тростью с противоскользящим наконечником. При падении постарайтесь сгруппироваться, чтобы смягчить удар. Особую внимательность следует проявлять вблизи линий электропередач и контактных сетей. При обнаружении оборванных проводов немедленно сообщите об этом в местную администрацию. Водителям необходимо заранее проверить состояние шин и соблюдать скоростной режим, учитывая дорожные условия. Неопытным автолюбителям в такой день лучше отказаться от поездок», — рекомендуют спасатели.

 
гололёд
0
0
0
0
2

Комментарии

