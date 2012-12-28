Все новости
Общество
37
7 минут назад

Липецкая вечЁрка: подросток под автобусом, новая коммунальная напасть и покатушки по центру на сноуборде

Сегодня, 6 февраля, на улице Советской автобус сбил подростка, липчане жалуюстя на то, что вода из лопнувших труб в подъездах превращается в лед, и водителю, решившему покатать во время снегопада двух сноубордистов по улице Интернациональной, выписали штраф.

Утром на улице Совесткой, у дома № 33 15-летний подросток попал под автобус. Его госпитализировали в детскую областную больницу с черепно-мозговой травмой. Состояние пострадавшего врачи оценивают, как средней тяжести.

По предварительным данным, ДТП произошло вне зоны действия пешеходного перехода. Комментаторы GOROD48 дискутировали о судьбе водителя автобуса. 

«Здоровья мальчишке», — пожелал King.

«Тут переход в двух шагах, что в одну, что в другую сторону», — уточнила Жесть.

«Надеюсь, факт происшествия вне пешеходного перехода, снимет вину с водителя», — предположила Липчанка.

«Ну, в этом случае вина на самом мальчишке. Думаю, это будет для него хорошим уроком. Надеюсь, водителя не накажут», — добавила Лиза.

«Мы ехали следом на другом автобусе. Наш 27 успел притормозить. Вывод: не надо торопиться, особенно через дороги. Хорошо, что жив, водителю сочувствую», — поделилась увиденным Ирина.

На самом деле парню крупно повезло. Сегодня около восьми утра на трассе «Дон» в Ельце автомобиль «Фольксваген», которым управляла 43-летняя женщина, насмерть сбил 24-летнюю девушку. По предварительным данным, она переходила дорогу не по пешеходному переходу.

«Очень жалко их обеих! Но надо думать головой, и беречь свою жизнь. Даже на зебре при зимней дороге надо убедиться, что тебя пропускают! Молодая жизнь оборвалась, и искалечена жизнь у женщины-водителя», — написал Эх.

«Утром проезжала мимо этой аварии, на этом участке часто дорогу перебегают. Жалко девушку», — добавила Ольга.

В ДТП за сутки в Липецкой области пострадади три чеговека.

Часть ЛКАД на участке тамбовской трассы между Елецким и Лебедянским шоссе превратилась в стиральную доску. В ФКУ «Упрдор Москва-Харьков» обещают скорый ремонт дороги.



Утром на улице Ильича в Липецке собралась пробка. По словам местных жителей, водитель автобуса 19-го маршрута начал объезжать стоявшие перед ним автобусы по встречке и  заблокировал движение.



Горожанин пожаловался на автобус, который стоит у памятника Чернобыльцам аж с воскресенья. Из-за него не видно пешеходов, переходящих дорогу.



В Липецке случилась новая коммунальная напасть. В подъездах из труб течет вода, из-за холода она быстро превращается в лед. Липчане завалили GOROD48 жалобами на то, что полы в подъездах превратились в катки.

«Главное, квитанции оплачивайте. Их уже напечатали», — написал Швондер.

«Эта зима показала, что в Липецке в ЖКХ полный бардак», — считает Александр Н.

«Получается, что Липецк — это большая пещера», — резумировал Эдуард Брбрпотопимский.

В первом подъезде дома № 14 на улице Шубина уже три дня течет вода, жильцы предполагают, что это труба стоков с крыши.









Подъезд дома № 1 на площади Мира начал подтапливаться водой, текущей из пожарного гидранта. И уже не в первый раз. 



Сотрудникам «РВК-Липецк» приходится по нескольку раз ездить в одни и те же дворы. Только устранят одну течь, рядом начинается другая. Так случилось у  дома № 3 на улице 8 Марта.

Полицейские нашли и оштрафовали водителя, который в сильный снегопад, 31 января решил покатать на своем автомобиле двух сноубордистов.



Причем попались они не в оффлайн, в онлайн — запилили видос в соцсети, которые мониторили полицейские.

Водителя за нарушение правил перевозки людей привлекли к административной отвественности и выписали штраф в 1 000 рублей.

«Штраф дешевле чем входной билет на специализированную горку», — подсчитала Тыква.

«Лучшая трата тысячи рублей, которую я видел», — добавил it_happens.

В выходные в Липецке потеплеет, сегодня ночью ожидается небольшой, в субботу днем — умеренный снег. По прогнозам синоптиков, днем столбики термометров в городе не опустятся ниже -5 градусов.

И обратите внимание, мэр Роман Ченцов попросил не оставлять автомобили на улицах, с которых будут вывозить снег. Их список можно посмотреть здесь.

«Лыжня России» впервые пройдёт на Зелёном острове 14 февраля.

вечЁрка
ДТП
ЖКХ
снегопад
