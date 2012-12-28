Липецкая вечЁрка: подросток под автобусом, новая коммунальная напасть и покатушки по центру на сноуборде

Сегодня, 6 февраля, на улице Советской автобус сбил подростка, липчане жалуюстя на то, что вода из лопнувших труб в подъездах превращается в лед, и водителю, решившему покатать во время снегопада двух сноубордистов по улице Интернациональной, выписали штраф.