«Лез в сумку и не пускал в автобус»: пьяный мужчина приставал на остановке к пенсионерке
Сегодня в Липецке: приезд святыни, безбожники всё чаще соглашаются на зарплаты «в конвертах»
Трое липчан отметили рекордный снегопад покатушками на сноубордах по центральной улице города
Общество
745
сегодня, 12:54
6
Вода из пожарного гидранта заливает дом на площади Мира
Жительница дома № 1 уверяет, что это уже второй порыв. Управляющая компания винит юных вандалов.
В ООО «Перспектива», которая обслуживает дом, заявили, что устранили проблему этой ночью. По мнению коммунальщиков, кран срывают вандалы, которые проводят время в подъезде, особенно сейчас, когда на улице холодно. Одни жильцы дома их разгоняют, а другие, напротив. УК обращалась в полицию, но желаемого результата не достигла.
0
1
9
2
2
Комментарии (6)