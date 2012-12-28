Все новости
Общество
745
сегодня, 12:54
6

Вода из пожарного гидранта заливает дом на площади Мира

Жительница дома № 1 уверяет, что это уже второй порыв. Управляющая компания винит юных вандалов.

«По адресу площадь Мира, 1 уже неделю вода хлещет из пожарного гидранта. И это уже второй порыв. Первый раз чуть подлатали, но всё опять сорвало. В подъезд войти нельзя. 5 февраля приехала аварийка, выругалась на сию картину, развернулась и уехала. Трубку телефона уже не берут», — пожаловалась жительница дома Елена.

В ООО «Перспектива», которая обслуживает дом, заявили, что устранили проблему этой ночью. По мнению коммунальщиков, кран срывают вандалы, которые проводят время в подъезде, особенно сейчас, когда на улице холодно. Одни жильцы дома их разгоняют, а другие, напротив. УК обращалась в полицию, но желаемого результата не достигла.
ЖКХ
потоп
0
1
9
2
2

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
я
12 минут назад
Так там на видео вода вроде как из крана хлещет. Закрыть кран самому слабо?
Ответить
???
18 минут назад
Это подъезд? Не подвал? Как там люди живут? За что они платят УК?
Ответить
Елена
19 минут назад
видно, в городе ни на кого управу не найдут, ни на вандалов, ни на УК, ни на коммунальщиков...
Ответить
Наталья
32 минуты назад
Они и камеры разобьют!!!
Ответить
Бабка Первая
сегодня, 13:20
Камеры поставить, и пусть за порядком следит Большой брат.
Ответить
Р
сегодня, 13:05
Голосуйте дальше за ЕР. Когда были выборы депутатов, никто из знакомых не голосовал за ЕР.
Ответить
