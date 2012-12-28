Вода из пожарного гидранта заливает дом на площади Мира

Жительница дома № 1 уверяет, что это уже второй порыв. Управляющая компания винит юных вандалов.

В вашем браузере отключен JavaScript

«По адресу площадь Мира, 1 уже неделю вода хлещет из пожарного гидранта. И это уже второй порыв. Первый раз чуть подлатали, но всё опять сорвало. В подъезд войти нельзя. 5 февраля приехала аварийка, выругалась на сию картину, развернулась и уехала. Трубку телефона уже не берут», — пожаловалась жительница дома Елена.В ООО «Перспектива», которая обслуживает дом, заявили, что устранили проблему этой ночью. По мнению коммунальщиков, кран срывают вандалы, которые проводят время в подъезде, особенно сейчас, когда на улице холодно. Одни жильцы дома их разгоняют, а другие, напротив. УК обращалась в полицию, но желаемого результата не достигла.