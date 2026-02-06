Автобусы утром перекрыли проезд по улице Ильича в Тракторном

В собралась пробка.

Непонятная дорожная ситуация произошла утром 6 февраля на улице Ильича в Липецке.По словам жителей района, водитель автобуса 19-го маршрута начал объезжать стоявшие перед ним автобусы по встречке и заблокировал движение.Судя по видеозаписи, которую прислали в редакцию, это продолжалось длительное время, так как в сторону улицы 3-е Сентября скопилась внушительная пробка.GOROD48 обратился за комментариями в администрацию Липеца.