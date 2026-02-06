Все новости
«Лез в сумку и не пускал в автобус»: пьяный мужчина приставал на остановке к пенсионерке
Происшествия
Спасатели предупредили о новых холодах
Общество
Еще в одном доме прорвало трубу отопления
Общество
На 13 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
На Советской автобус сбил 15-летнего подростка
Происшествия
Аномальные морозы продержатся еще один день
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: приезд святыни, безбожники всё чаще соглашаются на зарплаты «в конвертах»
Общество
Пьяный 38-летний липчанин сломал челюсть сидящему на лавочке подростку
Происшествия
На улице 8 Марта ехавшая устранять утечку машина провалилась в асфальт
Общество
БПЛА самолетного типа сбит ночью в Липецкой области
Происшествия
Сталактиты и катки в подъездах: в Липецке новая коммунальная напасть
Общество
24-летняя девушка погибла под колесами автомобиля в Ельце
Происшествия
Трое липчан отметили рекордный снегопад покатушками на сноубордах по центральной улице города
Общество
Вода из пожарного гидранта заливает дом на площади Мира
Общество
В доме на улице Мичурина пол сковало льдом
Общество
Автобусы утром перекрыли проезд по улице Ильича в Тракторном
Общество
У дома №3 по улице 8 Марта снова устраняют коммунальную течь
Общество
Липчанка убила сожителя ударом ножа в шею
Происшествия
Палочка от чупа-чупса застряла в пищеводе подростка
Здоровье
Три человека попали под машины за сутки
Происшествия
Общество
1070
сегодня, 12:49
5

Автобусы утром перекрыли проезд по улице Ильича в Тракторном

В собралась пробка.

Непонятная дорожная ситуация произошла утром 6 февраля на улице Ильича в Липецке.

По словам жителей района, водитель автобуса 19-го маршрута начал объезжать стоявшие перед ним автобусы по встречке и заблокировал движение.

2026-02-06_12-59-48.png

Судя по видеозаписи, которую прислали в редакцию, это продолжалось длительное время, так как в сторону улицы 3-е Сентября скопилась внушительная пробка. 

GOROD48 обратился за комментариями в администрацию Липеца.
Комментарии (5)

Бабушка Ненила
4 минуты назад
Моя бабка называла -Липяц
Эфа
14 минут назад
У администрации до "Тракторного" руки не дошли после снегопада. Колеи глубокие, вот автобус и не выпрыгнул.
Ну
22 минуты назад
Видимо водитель решил, если уж стоять, то ВСЕМ!
Ха
23 минуты назад
А я уж было чуть не подумал что забастовка
Владимир
48 минут назад
GOROD48 обратился за комментариями в администрацию Липеца. так ЛИПЕЦК ,ещё никто не называл
