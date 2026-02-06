«Лез в сумку и не пускал в автобус»: пьяный мужчина приставал на остановке к пенсионерке
Сегодня в Липецке: приезд святыни, безбожники всё чаще соглашаются на зарплаты «в конвертах»
Трое липчан отметили рекордный снегопад покатушками на сноубордах по центральной улице города
Общество
1070
сегодня, 12:49
5
Автобусы утром перекрыли проезд по улице Ильича в Тракторном
В собралась пробка.
По словам жителей района, водитель автобуса 19-го маршрута начал объезжать стоявшие перед ним автобусы по встречке и заблокировал движение.
Судя по видеозаписи, которую прислали в редакцию, это продолжалось длительное время, так как в сторону улицы 3-е Сентября скопилась внушительная пробка.
GOROD48 обратился за комментариями в администрацию Липеца.
0
1
0
1
5
Комментарии (5)