«Лыжня России» впервые пройдёт на Зелёном острове
В этом году тысячи любителей здорового образа жизни стартуют в День всех влюблённых.
Как сообщила в Telegram региональные министр спорта Ксения Казакова, любителей прокатиться с ветерком будут ждать 14 февраля на Зелёном острове. Дистанции останутся прежними: юноши и девушки до 18 лет побегут 5 км, а взрослые спортсмены (от 18 лет и старше) – 10 км. Большинство участников массовой гонки не будут гнаться за рекордами, для них предусмотрен основной забег на 3,5 км без контроля времени по принципу «главное – участие».
Регистрация для участия уже открыта через портал Госуслуг, подать заявку можно здесь.
«Лыжня России» существует с 1982 года. В последние десятилетия она традиционно проходит во вторую субботу февраля во всех регионах РФ. Помимо главной областной гонки в этом году состоятся 20 забегов и во всех округах Липецкой области.
