Сегодня в Липецке: приезд святыни, безбожники всё чаще соглашаются на зарплаты «в конвертах»
Участник СВО и его родственники обвиняют волонтёра в присвоении больше четырёх миллионов рублей
Общество
296
30 минут назад
Неудачно припарковался — липчанин жалуется на закрывающий «зебру» автобус
Из-за автобуса не видно выходящих на дорогу пешеходов.
«Автобус припаркован с воскресенья в нарушение ПДД. Трижды возникала ситуация при переходе через данный пешеходный переход, где водители попросту меня не видели из-за него», — рассказал липчанин.
В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что отдельная рота ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Липецку уже приняла к сведению информацию и взяла в работу.
0
0
1
0
0
Комментарии