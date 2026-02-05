Неудачно припарковался — липчанин жалуется на закрывающий «зебру» автобус

Из-за автобуса не видно выходящих на дорогу пешеходов.

Житель Липецка рассказал GOROD48 о неудачно припаркованном автобусе — на проезжей части улицы Механизаторов у сквера Героев Чернобыля.«Автобус припаркован с воскресенья в нарушение ПДД. Трижды возникала ситуация при переходе через данный пешеходный переход, где водители попросту меня не видели из-за него», — рассказал липчанин.В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что отдельная рота ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Липецку уже приняла к сведению информацию и взяла в работу.