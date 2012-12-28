Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Еще в одном доме прорвало трубу отопления
Общество
На 13 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
На Советской автобус сбил 15-летнего подростка
Происшествия
Аномальные морозы продержатся еще один день
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: приезд святыни, безбожники всё чаще соглашаются на зарплаты «в конвертах»
Общество
Пьяный 38-летний липчанин сломал челюсть сидящему на лавочке подростку
Происшествия
БПЛА самолетного типа сбит ночью в Липецкой области
Происшествия
На улице 8 Марта ехавшая устранять утечку машина провалилась в асфальт
Общество
24-летняя девушка погибла под колесами автомобиля в Ельце
Происшествия
Застолье друзей переросло в поножовщину: дело направлено в суд
Происшествия
Читать все
Синоптики прогнозируют снежные выходные: мэр попросил убрать машины с дорог
Общество
СК возбудил уголовное дело о вымогательстве дома у матери приемным сыном
Происшествия
Липчанин отсудил за зависающий смартфон 321 000 рублей
Общество
Неудачно припарковался — липчанин жалуется на закрывающий «зебру» автобус
Общество
Автобусу на улице Ильича помещали объехать ДТП сугробы
Происшествия
Отца погибшего участника СВО лишили выплат: он не участвовал в жизни сына с трёх лет
Происшествия
Участник СВО и его родственники обвиняют волонтёра в присвоении больше четырёх миллионов рублей
Общество
Мошенники обманывают водителей через приложения с вирусами
Происшествия
В Данковском округе — красный уровень, по области — желтый
Происшествия
В Липецкой области резко потеплеет
Погода в Липецке
Читать все
Общество
593
сегодня, 16:28
8

Синоптики прогнозируют снежные выходные: мэр попросил убрать машины с дорог

Городские службы переходят на усиленный режим работы.

В ночь на субботу в Липецкой области может начаться новый снегопад, и по словам мэра Романа Ченцова, городские службы Липецка переходят на усиленный режим работы. В ночную смену на улицы города выедут 70 единиц спецтехники и выйдут 106 дворников.

«Основные задачи — подметание и обработка противогололёдными материалами магистралей, тротуаров и местных проездов, подбив снежных валов по основным дорогам. Запланирован и вывоз снега с улиц Плеханова, Ленина, Советской и Карла Маркса», — рассказал Роман Ченцов.

В субботу продолжится обработка и расчистка основных дорог Липецка, частного сектора, внутриквартальных проездов, остановок и пешеходных переходов. На проспектах Мира и Победы, на улице 9 Мая запланирован подбив валов и вывоз снега.

«В дневную смену задействуем 82 единицы спецтехники, 106 дворников и 27 грузчиков. Пожалуйста, уберите машины с указанных улиц и не оставляйте транспорт в местах работы спецтехники. Это напрямую влияет на скорость и качество уборки», — обратился мэр к горожанам.
снегопад
уборка дорог
0
2
0
1
8

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
не мэр
7 минут назад
Куда убрать?
Ответить
Ветеран
9 минут назад
Машины не уберут, а потом будут ныть, что дороги не прочищены. Это Липецк.
Ответить
Очевмдец
27 минут назад
106 дворников в ночную смену,106 дворников в день. Они что, роботы?
Ответить
Лыжник
28 минут назад
Наконец-то нормальная зима
Ответить
Навигатор
28 минут назад
г-н мэр может показать городским службам- где находится ул.Липовская? Подскажу: это в центре. Может- после предыдущего снегопада хоть немного убрать на ней?
Ответить
Липчанка
44 минуты назад
Целая неделя прошла, можно было хотя бы начать убирать улицы от снега, просто просидели...
Ответить
Дуся
37 минут назад
автобусы ходят, что вас еще нужно.
Ответить
Весело
45 минут назад
И вообще уберите машины. За зти дни что произошло с прошлого снегопада почти ничего не изменилось. Вроде бы видно что работают. Но с места не двигались.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить