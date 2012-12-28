Сегодня в Липецке: приезд святыни, безбожники всё чаще соглашаются на зарплаты «в конвертах»
Участник СВО и его родственники обвиняют волонтёра в присвоении больше четырёх миллионов рублей
Общество
593
сегодня, 16:28
8
Синоптики прогнозируют снежные выходные: мэр попросил убрать машины с дорог
Городские службы переходят на усиленный режим работы.
«Основные задачи — подметание и обработка противогололёдными материалами магистралей, тротуаров и местных проездов, подбив снежных валов по основным дорогам. Запланирован и вывоз снега с улиц Плеханова, Ленина, Советской и Карла Маркса», — рассказал Роман Ченцов.
В субботу продолжится обработка и расчистка основных дорог Липецка, частного сектора, внутриквартальных проездов, остановок и пешеходных переходов. На проспектах Мира и Победы, на улице 9 Мая запланирован подбив валов и вывоз снега.
«В дневную смену задействуем 82 единицы спецтехники, 106 дворников и 27 грузчиков. Пожалуйста, уберите машины с указанных улиц и не оставляйте транспорт в местах работы спецтехники. Это напрямую влияет на скорость и качество уборки», — обратился мэр к горожанам.
0
2
0
1
8
Комментарии (8)