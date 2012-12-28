Синоптики прогнозируют снежные выходные: мэр попросил убрать машины с дорог

Городские службы переходят на усиленный режим работы.

В ночь на субботу в Липецкой области может начаться новый снегопад, и по словам мэра Романа Ченцова, городские службы Липецка переходят на усиленный режим работы. В ночную смену на улицы города выедут 70 единиц спецтехники и выйдут 106 дворников.«Основные задачи — подметание и обработка противогололёдными материалами магистралей, тротуаров и местных проездов, подбив снежных валов по основным дорогам. Запланирован и вывоз снега с улиц Плеханова, Ленина, Советской и Карла Маркса», — рассказал Роман Ченцов.В субботу продолжится обработка и расчистка основных дорог Липецка, частного сектора, внутриквартальных проездов, остановок и пешеходных переходов. На проспектах Мира и Победы, на улице 9 Мая запланирован подбив валов и вывоз снега.«В дневную смену задействуем 82 единицы спецтехники, 106 дворников и 27 грузчиков. Пожалуйста, уберите машины с указанных улиц и не оставляйте транспорт в местах работы спецтехники. Это напрямую влияет на скорость и качество уборки», — обратился мэр к горожанам.