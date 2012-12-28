В Липецкой области резко потеплеет

Температура вернется к привычным показателям, однако ненадолго — новая неделя начнется с морозов.

7 и 8 февраля Липецкая область окажется под влиянием теплого атмосферного фронта южного циклона, пройдет снег различной интенсивности, заметно потеплеет. 9 февраля на территорию региона начнет оказывать влияние Скандинавский антициклон – осадки прекратятся, морозы усилятся.Среднесуточные температуры составят: 7 и 8 февраля – 6-8 градусов мороза, что в пределах климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 февраля в Липецкой области облачно, ночью небольшой, днем умеренный, местами сильный снег. Ветер восточный, 7-12 м/сек. Ночью на улице — от -10 до -15, днем — от -2 до -7 градусов.В Липецке облачно, ночью небольшой, днем умеренный снег. Ночью — от 11 до 13 градусов мороза, днем — от -3 до -5.День 7 февраля стал самым теплым в Липецке в 1914 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году — 36 градусов мороза.