Еще в одном доме прорвало трубу отопления
Общество
На 13 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
На Советской автобус сбил 15-летнего подростка
Происшествия
Аномальные морозы продержатся еще один день
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: приезд святыни, безбожники всё чаще соглашаются на зарплаты «в конвертах»
Общество
Пьяный 38-летний липчанин сломал челюсть сидящему на лавочке подростку
Происшествия
БПЛА самолетного типа сбит ночью в Липецкой области
Происшествия
На улице 8 Марта ехавшая устранять утечку машина провалилась в асфальт
Общество
24-летняя девушка погибла под колесами автомобиля в Ельце
Происшествия
Застолье друзей переросло в поножовщину: дело направлено в суд
Происшествия
Синоптики прогнозируют снежные выходные: мэр попросил убрать машины с дорог
Общество
СК возбудил уголовное дело о вымогательстве дома у матери приемным сыном
Происшествия
Липчанин отсудил за зависающий смартфон 321 000 рублей
Общество
Неудачно припарковался — липчанин жалуется на закрывающий «зебру» автобус
Общество
Автобусу на улице Ильича помещали объехать ДТП сугробы
Происшествия
Отца погибшего участника СВО лишили выплат: он не участвовал в жизни сына с трёх лет
Происшествия
Участник СВО и его родственники обвиняют волонтёра в присвоении больше четырёх миллионов рублей
Общество
Мошенники обманывают водителей через приложения с вирусами
Происшествия
В Данковском округе — красный уровень, по области — желтый
Происшествия
В Липецкой области резко потеплеет
Погода в Липецке
Погода в Липецке
257
30 минут назад

В Липецкой области резко потеплеет

Температура вернется к привычным показателям, однако ненадолго — новая неделя начнется с морозов.

7 и 8 февраля Липецкая область окажется под влиянием теплого атмосферного фронта южного циклона, пройдет снег различной интенсивности, заметно потеплеет. 9 февраля на территорию региона начнет оказывать влияние Скандинавский антициклон – осадки прекратятся, морозы усилятся. 

Среднесуточные температуры составят: 7 и 8 февраля – 6-8 градусов мороза, что в пределах климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 февраля в Липецкой области облачно, ночью небольшой, днем умеренный, местами сильный снег. Ветер восточный, 7-12 м/сек. Ночью на улице — от -10 до -15, днем — от -2 до -7 градусов. 

В Липецке облачно, ночью небольшой, днем умеренный снег. Ночью — от 11 до 13 градусов мороза, днем — от -3 до -5.

День 7 февраля стал самым теплым в Липецке в 1914 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году — 36 градусов мороза. 
потепление
