В доме на улице Мичурина пол сковало льдом

В здании перемерзла труба ливневой канализации.

На нескольких этажах дома на улице Мичурина, 24 перемерзли трубы, вода потекла по полу и замерзла.«УК «КИТ» отвечает, что «заявление принято» и бездействует», — пожаловались жильцы дома.В управляющей компании «КИТ» опровергли обвинения, заявив, что накануне вечером и сегодня утром работали в доме. Поврежденным оказались два отрезка ливневой трубы: между 1 и 2 этажами, где, скорее всего, был засор, и между 9 и 10 этажами — где кто-то открыл дверь из тамбура на улицу и труба перемерзла. Прочистить трубу не удалось, поэтому сегодня ее два участка заменили. Кроме того, после обеда планируется прогреть эту трубу.