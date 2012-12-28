Все новости
Общество
503
сегодня, 12:52
4

У дома №3 по улице 8 Марта снова устраняют коммунальную течь

Оказывается, вчера залатали только одну. 

Вчера вечером мы рассказали о том, что у дома №3 по улице 8 Марта ехавшая устранять утечку машина провалилась в асфальт. При этом в «РВК-Липецк» нам пояснили, что утечку на водоводе диаметром 100 миллиметров устранили, несмотря на инцидент с водовозом.

Но в редакцию снова пожаловались на течь у этого же дома и слабый напор холодной воды.

— Вчера они устранили течь у первого подъезда, по которой заявка была ещё в январе. Но так как текло долго, то промыло грунт и просел асфальт — судя по всему, в эту яму и провалилась машина. А в подвале и у четвёртого подъезда так и течёт! На последних этажах вообще нет напора: я живу на десятом этаже, у меня двое детей, и приходится их мыть влажными салфетками, — пожаловался жилец дома по имени Ярослав.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк», по этой утечке тоже уже работают. И даже предупредили об этом потребителей: «6 февраля в связи с необходимостью проведения ремонтных работ «РВК-Липецк» с 10:00 до завершения работ ограничил подачу холодной воды потребителям по адресам: улица Толстого, 40, 42, 44, улица Ворошилова, 11 и улица 8 Марта, 3. Подвоз воды организован по заявкам потребителей».
ЖКХ
1
1
8
0
4

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Руководство
58 минут назад
рвк обязать,ходить по заявкам с ведрами,и смывать унитазы.
Ответить
Ирина
сегодня, 13:10
Нет и не было подвоза воды, начиная с 31 января, хотя заявки подавались
Ответить
Р
сегодня, 13:02
Пейзаж как в фильме про апокалипсис.
Ответить
Спрутс
51 минуту назад
И с бюджетом такого фильма. Индексацию зря проводили?
Ответить
