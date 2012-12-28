«Лез в сумку и не пускал в автобус»: пьяный мужчина приставал на остановке к пенсионерке
сегодня, 12:52
У дома №3 по улице 8 Марта снова устраняют коммунальную течь
Оказывается, вчера залатали только одну.
Но в редакцию снова пожаловались на течь у этого же дома и слабый напор холодной воды.
— Вчера они устранили течь у первого подъезда, по которой заявка была ещё в январе. Но так как текло долго, то промыло грунт и просел асфальт — судя по всему, в эту яму и провалилась машина. А в подвале и у четвёртого подъезда так и течёт! На последних этажах вообще нет напора: я живу на десятом этаже, у меня двое детей, и приходится их мыть влажными салфетками, — пожаловался жилец дома по имени Ярослав.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк», по этой утечке тоже уже работают. И даже предупредили об этом потребителей: «6 февраля в связи с необходимостью проведения ремонтных работ «РВК-Липецк» с 10:00 до завершения работ ограничил подачу холодной воды потребителям по адресам: улица Толстого, 40, 42, 44, улица Ворошилова, 11 и улица 8 Марта, 3. Подвоз воды организован по заявкам потребителей».
