Пьяный 38-летний липчанин сломал челюсть сидящему на лавочке подростку

Дело ушло в суд.

38-летнего ранее судимого липчанина на будут судить по обвинению в причинении вреда здоровью несовершеннолетнего (по части первой статьи 112 УК РФ).Эта история произошла вечером в апреле прошлого года на проспекте Победы.«По данным следствия, мужчина подошёл к сидящему на лавочке незнакомому парню и между ними произошёл словесный конфликт, переросший в драку. Мужчина набросился на подростка и начал наносить ему удары в лицо. С множественными ссадинами лица и шеи, двухсторонним переломом нижней челюсти 17-летний подросток был госпитализирован. По заключению эксперта, его здоровью был причинён вред средней тяжести», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Мужчине теперь грозит до трёх лет лишения свободы.