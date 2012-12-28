«Лез в сумку и не пускал в автобус»: пьяный мужчина приставал на остановке к пенсионерке
170
12 минут назад
Пьяный 38-летний липчанин сломал челюсть сидящему на лавочке подростку
Дело ушло в суд.
Эта история произошла вечером в апреле прошлого года на проспекте Победы.
«По данным следствия, мужчина подошёл к сидящему на лавочке незнакомому парню и между ними произошёл словесный конфликт, переросший в драку. Мужчина набросился на подростка и начал наносить ему удары в лицо. С множественными ссадинами лица и шеи, двухсторонним переломом нижней челюсти 17-летний подросток был госпитализирован. По заключению эксперта, его здоровью был причинён вред средней тяжести», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Мужчине теперь грозит до трёх лет лишения свободы.
