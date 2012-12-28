«Лез в сумку и не пускал в автобус»: пьяный мужчина приставал на остановке к пенсионерке
Происшествия
37 минут назад
Застолье друзей переросло в поножовщину: дело направлено в суд
В ход пошёл туристический нож.
Этот конфликт разыгрался вечером 18 октября прошлого года во время застолья в деревне Дегтевая.
«По версии следствия, 31-летний обвиняемый ударил туристическим ножом в живот 46-летнего мужчины. Это произошло из-за незначительной ссоры, возникшей во время застолья, организованного по торжественному случаю дома у их общего друга», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Обвиняемый скрылся, а спустя три дня добровольно явился в полицию и во всём сознался.
Жизнь раненому спасли врачи, которые успешно провели мужчине экстренную операцию: ему диагностировали проникающую рану брюшной полости.
Пустившему в ход нож участнику застолья теперь грозит до 10 лет лишения свободы.
