Бизнес
155
сегодня, 14:00

Липецкая область – первая в ЦФО по выдаче льготных займов для бизнеса

Липецкий областной Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства занял первое место в Центральном федеральном округе по объему выданных микрозаймов. Общая сумма поддержки, предоставленной предпринимателям региона, составила 2,6 миллиарда рублей, их них 1,1 миллиарда – льготные займы. Цифры озвучили в Корпорация МСП по итогам работы за 2025 год.

Наибольший объём льготного финансирования по займам пришёлся на производственный сектор – 32% от общего объёма выдачи. Ещё 25% средств получили проекты в сфере туризма и гастрономии, которая сегодня активно развивается в регионе. Отдельное внимание Фонд уделяет стартапам. Было поддержано более 100 стартапов на сумму 174 млн рублей, что позволило многим предпринимателям сделать первые шаги в бизнесе.

- Сегодня капитал займового фонда составляет 1,4 млрд рублей, из которых 90% работают на реальные задачи местного бизнеса. Линейка наших финансовых продуктов позволяет закрыть любую потребность – от старта до выхода на экспорт. Ставки Фонда – одни из самых низких: по большинству программ – вдвое ниже ключевой ставки Банка России, а по программам для участников СВО, начинающих и проектов в сфере туризма – еще выгоднее, - отметил директор липецкого Фонда поддержки МСП Дмитрий Петухов.

Ещё один важный инструмент поддержки – поручительства, которые помогают предпринимателям привлекать банковское финансирование при недостатке залогового обеспечения. В 2025 году Фонд предоставил поручительства на сумму 190 млн рублей, что позволило бизнесу региона привлечь 1,5 млрд рублей кредитных средств. Гарантийный капитал составляет 600 млн рублей. Благодаря этому инструменту предприниматели смогли привлечь более 2,5 млрд рублей банковских кредитов.

Помимо финансовой поддержки, Фонд уделяет большое внимание развитию креативного бизнеса. В 2025 году реализован ряд значимых инициатив. Среди них — «АртПодиум»: мультибрендовое пространство в одном из крупнейших ТЦ Липецка, где свои коллекции представили 23 местных дизайнера одежды и аксессуаров. Этот проект стал площадкой для модных показов, творческих встреч и образовательных программ, который посетили свыше 16 тысяч жителей и гостей города. Партнёром выступил Центр развития креативных индустрий Фонда при поддержке Правительства Липецкой области. Одним из заметных событий стал фестиваль «Сплетение» в День города Ельца, собравший дизайнеров, ремесленников и молодых модельеров региона. Кроме того, Фонд поддержал архитектурный фестиваль «АрхиМет» и способствовал развитию киноотрасли — в области прошёл фестиваль «Эхо недели кино Черноземья».

В числе новых направлений работы – Центр помощи по работе с системой цифровой маркировки «Честный знак». Его задачи – консультировать предпринимателей по вопросам цифровой маркировки товаров, работе с электронным документооборотом, нанесению и проверке кодов, а также сдаче отчётности.  Записаться на приём к специалистам можно по телефону: +7 (4742) 55-56-70.

Реализация мер поддержки малого и среднего предпринимательства продолжается в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Подробности – по телефону: +7 (4742) 56-20-20, на сайте lipfond.ru, во «ВКонтакте» (https://vk.com/lipfond_ru) и Telegram (https://t.me/lipfond_ru). Специалисты Фонда проконсультируют и помогут в оформлении документов в центрах «Мой бизнес» в Липецке (ул. Кузнечная, 8) и Ельце (ул. Карла Маркса, д. 15).

Оценивайте свои финансовые возможности и риски

Реклама. Некоммерческая микрокредитная компания «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства»

